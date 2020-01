InPost wprowadzi nową usługę

Gdy przesyłka zostanie nadana w piątek do godz. 13:00 (lub zgodnie z indywidualnymi warunkami ustalonymi z nadawcą), trafi do Paczkomatu w sobotę lub niedzielę do godz. 18:00. Jeśli natomiast paczka zostanie wysłana w sobotę do godziny 13:00, znajdzie się w Paczkomacie w niedzielę do godz. 18:00.

Za "Paczkę w Weekend" klient biznesowy zapłaci 4,06 zł netto (kwota ta zostanie powiększona o właściwą stawkę VAT), natomiast klient detaliczny - 4,99 zł brutto.