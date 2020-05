InPost z nową usługą. "Podaj Dalej" ma pomóc małemu e-commerce

InPost wprowadza nową usługę dla klientów biznesowych, czyli takich, którzy mają podpisaną umowę z InPost. Jak podaje firma, rozwiązanie o nazwie Podaj Dalej dotyczy korzystnych warunków cenowych dla przesyłek paczkomatowych, które zostały fizycznie nadane i odebrane w tej samej maszynie. Jak informuje InPost, ma to być dobre rozwiązanie zwłaszcza dla małego e-commerce, który działa lokalnie.

- Naszą nową usługę kierujemy do małego, lokalnego biznesu, oraz małego e-commerce, który szczególnie teraz polega na odbiorach osobistych zamówionych przez klientów towarów. Od tej chwili – przy korzystnych warunkach cenowych – przedsiębiorcy mogą nadawać przesyłki do swoich klientów np. w najbliższym Paczkomacie, gdzie zamawiający odbiorą swoje zamówienie bez kontaktu z pracownikami i wtedy, kiedy będzie to dla nich wygodne - tłumaczy Rafał Brzoska, prezes InPost.

Jak dodaje, usługa Podaj Dalej uwalnia z ograniczeń, które nakłada czas otwarcia firmy i jest naturalnym przedłużeniem czasu odbioru lub działania punktu odbioru samego w sobie. - Często punkty usługowe są czynne tylko do godziny 17.00 – w Paczkomacie klienci mogą odebrać swoje zamówienie 24/7. Usługa Podaj Dalej jest też świetną propozycją dla małych firm, które sprzedają swoje produkty przez platformy ogłoszeniowe – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Jak podaje firma, usługa nie wymaga zmian w systemach ani dodatkowej integracji – opłata jest naliczana automatycznie, bez konieczności dodatkowej aktywności ze strony klienta biznesowego. Należy jedynie spełnić warunek nadania i odebrania paczki w tym samym Paczkomacie.