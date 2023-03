Z okazji Dnia Kobiet sieć sklepów Netto przygotowała ofertę upominków w atrakcyjnych cenach – na klientów czeka szereg prezentowych inspiracji.

Goździki, skrzydłokwiaty, storczyki. Cięte, w ozdobnej osłonce lub w dekoracyjnej torebce, a także słodkości, kosmetyki, akcesoria do włosów.

Warto w dniach od 2 do 11 marca odwiedzić sąsiedzki dyskont i wybrać drobiazg, który wywoła uśmiech na twarzy bliskiej kobiety.

Tradycyjnie 8 marca kobiety na całym świecie obdarowywane są kwiatami oraz upominkami. Z myślą o tym wyjątkowym dniu sklepy Netto proponują wyjątkową ofertę pełną inspiracji. Na klientów duńskiego dyskontu czekać będą kwiaty, słodkości i prezenty, które stanowić mogą piękny upominek zarówno dla dziewczyny, mamy czy babci.

Trudno wyobrazić sobie Dzień Kobiet bez symbolicznego kwiatka. Przed 8 marca na klientów Netto czeka bogata oferta wyjątkowych roślin i bukietów kwiatów w atrakcyjnych cenach.

Jak celebrować wyjątkowe chwile z Netto? Można na wiele sposobów – sieć dyskontów proponuje wersję na słodko. Na wielbicieli słodkich wypieków czekają również ciasta.

„Boska dziewczyna”? A może „Najlepsza Kobieta na świecie”? Obdarowaną osobę z pewnością ucieszy dedykowana filiżanka ze spodkiem lub kubek ceramiczny, idealny do kawy czy herbaty. Do podania innych napojów przyda się kieliszek z napisem. Wszystkie upominki dostępne w różnych wzorach.

Osoby ceniące chwilę dla siebie może zainteresować zestaw akcesoriów do pielęgnacji twarzy i okolic oczu. Pielęgnację wesprze urządzenie do peelingu kawitacyjnego, a także urządzenie do oczyszczania twarzy.

Włosy jak od fryzjera? Efekt pięknych, lśniących fal zapewni falownica do włosów z powłoką ceramiczną o dwustopniowej regulacji temperatury, a lokówko-suszarka o mocy 400 W, z 3 poziomami nawiewu, nada włosom objętości. Klienci Netto znajdą w ofercie także prostownicę do włosów o mocy 40 W.

