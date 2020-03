Instersport zakłada powrót do porównywalnej sprzedaży LFL jesienią. Nie zaprzestaje prac nad przejęciem 4Faces

Intersport Polska, właścicieli 31 sklepów sportowych w naszym kraju, pracuje nad redukcją kosztów we wszystkich obszarach - podała spółka w komunikacie. Zarząd firmy podkreśla, że nie zaprzestano działań zmierzających do formalnego przejęcia sklepów 4Faces.

Firma zakłada powrót do osiągania porównywalnej sprzedaży w ujęciu LFL najwcześniej jesienią.

"(...) spółka pracuje nad redukcją kosztów we wszystkich obszarach i dostosowaniem planów rocznych do obecnej sytuacji. Przewidując, że galerie handlowe zostaną uruchomione najwcześniej w maju br., spółka planuje powrócić do osiągania porównywalnych obrotów w ujęciu LFL najwcześniej jesienią 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Nowa rzeczywistość

Właściciel sieci sklepów sportowych podjął szereg działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na spółkę i przygotowanie się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Jak czytamy w komunikacie, w wyniku przymusowego zamknięcia sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w galeriach handlowych, sprzedaż detaliczna, prowadzona dotychczas tradycyjnym kanałem, została przekierowana na sprzedaż internetową, realizowaną głównie z magazynu centralnego. Nieprzerwanie realizowana jest sprzedaż hurtowa z magazynu centralnego. Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu bieżących dostaw do jesieni 2020 r. ze względu na wystarczający stan zapasów magazynowych.



Realizowana nieprzerwanie sprzedaż w kanale e-commerce oraz sprzedaż hurtowa pozwalają spółce utrzymać płynność finansową na minimalnym poziomie - podaje firma.

W związku z nagłym ograniczeniem przychodów ze sprzedaży w sklepach stacjonarnych, spółka podjęła działania zmierzające do maksymalnego przesunięcia bieżących płatności: m.in. złożyła wnioski o odroczenie składek ZUS, podatków, spłat rat kredytów oraz zmniejszenie i odroczenie opłat czynszowych. Zaproponowała również dostawcom przełożenie płatności wg indywidualnych harmonogramów.

W pierwszym okresie zamknięcia galerii handlowych, tj. od 14 do 31 marca spółka maksymalnie zoptymalizowała koszty pracownicze poprzez wykorzystanie zaległych urlopów i innych nieobecności usprawiedliwionych. "Spółka złożyła również do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o wydłużenie okresu rozliczeniowego godzin pracy. Poza tym zarząd podjął działania w kierunku ograniczenia wszystkich bieżących kosztów" - czytamy dalej.

