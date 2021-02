Intensywny początek roku w Galerii Katowickiej

Na przekór trwającej pandemii COVID-19 Galeria Katowicka realizuje nowatorskie rozwiązania i projekty, wdrażane z powodzeniem już od początku roku.

- 2020 był niezwykle trudny dla nas wszystkich - spotkaliśmy się z zupełnie nową sytuacją, a branża dotkliwie odczuła skutki pandemii i towarzyszących jej ograniczeń. Choć jeszcze nie koniec obostrzeń dotykających obiekty handlowe, liczymy, że powoli wszystko zacznie wracać do normalności i z optymizmem wdrażamy kolejne rozwiązania - mówi Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej, należącej do Employees Provident Fund of Malaysia reprezentowanego przez Savills Investment Management i zarządzanej przez APSYS Polska. - W ostatnim czasie zainaugurowaliśmy akcję „Dowozimy za free”, gdzie wzięliśmy na siebie koszty dostarczania zamówień do klientów z naszych lokali gastronomicznych. Teraz realizujemy kolejne wyzwania - wzmacniamy nasz tenant-mix, inaugurujemy akcję prosprzedażową wspierającą najemców i pokazującą konsumentom, że aktywnie wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom – dodaje.

Nowi najemcy i pierwszy katowicki salon Kodano Optyk

W ostatnim czasie powiększyło się portfolio najemców Galerii Katowickiej. Z końcem 2020 roku w obiekcie pojawiły się nowe marki i usługi, a kilku najemców otworzyło swoje punkty w nowej lokalizacji. Poszerzeniu uległa oferta usługowa - na poziomie -1 otwarty został Quick Nails Bar, gdzie można skorzystać z ekspresowej pielęgnacji dłoni i usługi manicure. Kolejna nowość to stoisko producenta i importera biżuterii modowej Beryl - wyspa handlowa znajduje się na poziomie 0. W nowej lokalizacji otwarta została Księgarnia Świat Książki oraz salon Inter Optyk. Z kolei niedawno, 5 lutego, tenant-mix został wzbogacony ofertą marki Kodano Optyk – jej jedyną lokalizacją w stolicy województwa śląskiego jest właśnie Galeria Katowicka. Ponad 140-metrowy salon Kodano Optyk, zlokalizowany na poziomie 0, oferuje wysokiej jakości okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne znanych firm, jak również usługi optometryczne.

