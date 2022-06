Interaktywna przymierzalnia w salonie Eobuwie.pl. Jak to działa?

Salon Eobuwie.pl w galerii handlowej Magnolia we Wrocławiu oferuje strefę interaktywnych przymierzalni oraz nową usługę Zarezerwuj i Przymierz.

Eobuwie.pl jest obecne w galerii handlowej Magnolia we Wrocławiu od ponad czterech lat.

Od 14 czerwca w ofercie sklepu dostępne są również produkty z oferty MODIVO.

Do dyspozycji mieszkańców Wrocławia i regionu oddano nowatorski sklep o powierzchni 1730 m2. Na miejscu klientów wita robot humanoidalny Pepper. Ten nietypowy asystent sprzedaży, rozpoznaje emocje, służy radą, a nawet pomaga w odbiorze zamówienia internetowego. W sklepie nie ma tradycyjnych półek i wieszaków, wyboru produktów dokonuje się za pomocą 58 nowoczesnych tabletów.

Ubrania z asortymentu MODIVO można przymierzyć w 10 przymierzalniach, które są jak luksusowe garderoby. W nich będą czekać wcześniej wybrane produkty oraz szafa i tablet, dzięki któremu można podjąć ostateczną decyzję co do zakupu.

Tak Modivo przygotowane jest do obsługi klientów we Wrocławiu. Fot. mat. pras.

Klienci mogą skorzystać z usługi Zarezerwuj i Przymierz, pozwalającej na przymierzenie zarezerwowanych wcześniej produktów. W dowolnym momencie mogą zamówić do sklepu artykuły z oferty online eobuwie.pl oraz MODIVO. Kiedy zamówienie będzie skompletowane, otrzymają powiadomienie SMS. Na miejscu dostępna jest też funkcjonalność esize.me - specjalny skaner dzięki, któremu można właściwie dopasować obuwie.

Sklep w galerii handlowej Magnolia we Wrocławiu zlokalizowany jest na parterze i jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9-21. To już 30 sklep marki eobuwie.pl z czego 10 wspólny koncept z MODIVO. Pozostałe zlokalizowane są m.in. w Gdańsku, Krakowie, Warszawie oraz Pradze.