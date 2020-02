Interaktywne zakupy w Galerii Północnej. Nowy salon eobuwie.pl naszpikowany technologią

Interaktywny salon eobuwie.pl powstał na warszawskiej Białołęce. Nowy lokal został otwarty w piątek, 31 stycznia w Galerii Północnej, zajmując aż 500 mkw. powierzchni. To już kolejny sklep stacjonarny tej marki w stolicy.

Nowy salon interaktywny marki eobuwie.pl znajduje się na parterze Galerii Północnej, w pobliżu sklepu Reserved. To jeden z pierwszych sklepów w Polsce w którym zastosowano technologię omnichannel, polegającą na całkowitej cyfryzacji oferty produktów. Tradycyjne półki z butami zastąpiły ekrany dotykowe oraz tablety ze specjalną aplikacją, która umożliwia zamawianie oraz oglądanie obuwia, również tego spoza oferty sklepów stacjonarnych. Produkty dostępne od ręki personel dostarcza klientowi w ciągu maksymalnie 3 minut, z kolei te z oferty online można zamówić na dowolny adres. W szerokim asortymencie sklepu można znaleźć wiele znanych marek premium, jak Tommmy Hilfiger, Guess, Liu Jo, Furla, Napapijri, Gino Rossi, Eva Minge, Adidas, News Balance oraz wiele innych.

- Cały czas staramy się zapewnić klientom dostęp do znanych i renomowanych marek modowych, oferujących wysokiej jakości produkty. Nowo otwarty salon marki eobuwie.pl doskonale uzupełni ofertę pozostałych sklepów o szeroki asortyment obuwia, a jednocześnie zapewni odwiedzającym wyjątkowe doświadczenia zakupowe. Jest to bowiem jeden z niewielu takich sklepów w Polsce. Cieszymy się, że Galeria Północna została wybrana na drugą lokalizację sklepu w Warszawie i wierzymy, że salon cały czas będzie cieszyć się tak dużym zainteresowaniem, jak w dniu otwarcia – powiedział Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing GTC.

Oprócz tabletów ze specjalną aplikacją do zamawiania i przeglądania obuwia w nowo otwartym sklepie dostępne są też inne udogodnienia dla klientów, jak aplikacja esize.me oraz usługa reserve & collect. Pierwsza z nich to przełomowe narzędzie stworzone w oparciu o technologię 3D, oferujące profesjonalną pomoc w doborze odpowiedniego obuwia. Aplikacja w kilka sekund tworzy trójwymiarowy model stóp, a następnie porównuje go ze skanami wszystkich butów znajdujących się w ofercie sklepu i wybiera te najbardziej dla nas odpowiednie. Wykonany skan można zapisać i wykorzystać podczas kolejnych zakupów zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Z kolei dzięki usłudze reserve & collect można odebrać wcześniej zamówiony towar bez stania w kolejce.