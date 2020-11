Intermarché rusza z nową akcją lojalnościową

Angry Birds w Intermarche, mat.pras.









PropertyNews.pl

03 lis 2020

„Odlotowa drużyna” z maskotkami Angry Birds to nowa akcja promocyjna sieci supermarketów spożywczych Intermarché. Klienci mogą zbierać naklejki i wymieniać je na pluszaki z popularnej wśród dzieci i dorosłych gry, a także filmu animowanego. Akcja trwa od 20 października do 21 grudnia br. Z kolei odbiór maskotek możliwy jest do końca tego roku.