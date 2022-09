Nowy, mniejszy format sklepu sieci Intermarché będzie miał dwa modele: miejski i podmiejski. Pilotaż konceptu ruszy w pięciu placówkach, w pierwszym kwartale 2023 r.

Od przyszłego roku Intermarché będzie mieć nowy, kompaktowy format sklepu o roboczej nazwie Proximity.

We Francji sklepy Intermarché nigdy nie są dalej od klientów niż 17 kilometrów. Takiej pozycji marka na rynku polskim jeszcze nie ma, dlatego rusza z intensywną ekspansją.

Struktura sieci sklepów Intermarché jest nierównomierna. Są dwa duże skupiska: na zachodzie Polski i na południu. Kilka supermarketów na ścianie wschodniej jest odizolowanych od reszty placówek. Grupa Muszkieterów ma ambicję, by zagęścić ten region Polski,

Dzisiaj, średnia odległość od naszego magazynu centralnego do naszych sklepów wynosi 400 kilometrów. To za dużo. Przy dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych taka sytuacja jest nie do utrzymania. Dlatego nasza sieć musi być liczniejsza – tłumaczy Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

– Chcemy zaistnieć mocniej na rynku, zbliżając się do klienta – tłumaczy Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

Firma zapowiada powrót do intensywnej ekspansji wszystkich formatów Intermarché: głównego supermarketu o powierzchni 1 – 1,2 tys. mkw. oraz rozszerzonego – super plus (2,5 – 3 tys. mkw.).

We Francji sklepy Intermarché nigdy nie są dalej od klientów niż 17 kilometrów.

– Jednak mamy świadomość, że oczekiwania polskiego klienta rosną. Rynek jest konkurencyjny, głównie przez gęstą siatkę dyskontów. Dlatego pracujemy nad kompaktowym konceptem sklepu, który łatwo będzie otworzyć zarówno w dużych, jak i średnich oraz mniejszych miastach – opisuje Marc Dherment.

Trzeci format ma zwiększyć obecność marki w terenie.

Takiej pozycji na rynku polskim jeszcze nie mamy. Dużo nam do tego poziomu brakuje, dlatego musimy zwiększyć zasięg tego szyldu – wyjaśnia Marc Dherment.

Sklepy Intermarché chcą być bliżej klientów

To ważne także z powodu optymalizacji dostaw.

Przy dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych taka sytuacja jest nie do utrzymania. Dlatego nasza sieć musi być liczniejsza – podkreśla dyrektor generalny.

Nowy koncept Proximity jest na etapie prac koncepcyjnych.

- Wytypowaliśmy pięć pierwszych sklepów, w których przeprowadzimy pilotaż. Zaczniemy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Testy powinny potrwać około pół roku. Sądzę, że w połowie przyszłego roku, po pozytywnych reakcjach zarówno operatorów, jak i klientów, będziemy starali się go wdrożyć – zapowiada Marc Dherment.

Miejski i podmiejski model Intermarché

Proximity będzie miał dwie wersje: miejską i podmiejską. – Ten drugi model będzie uruchamiany w miasteczkach satelickich dużych aglomeracji lub w mniejszych miastach, w których duże formaty nie mają potencjału – dodaje dyrektor Dherment.

Nowy format jest też próbą odpowiedzi na aktualne uwarunkowania gospodarcze.

- Polskie banki bardzo często niechętnie finansują nowe inwestycje handlowe. W Polsce jest o to o wiele trudniej niż w krajach zachodnich. Tymczasem przygotowanie supermarketu o powierzchni 2 tys. mkw. wymaga olbrzymiego kapitału. Dlatego dajemy możliwość dołączenia do naszej grupy przedsiębiorcom, którzy mają mniejszy kapitał – wyjaśnia Marc Dherment.

Magazyn Muszkieterów na ścianie wschodniej

Jak podkreśla dyrektor Dhermet, niestety struktura sieci sklepów Intermarché jest nierównomierna.

– Mamy dwa duże skupiska: na zachodzie Polski i na południu. Kilka sklepów działa także na ścianie wschodniej. Są one odizolowane od reszty naszych placówek, ale nie chcemy ich zamykać. Koszty transportu są duże, dlatego mamy ambicję, by zagęścić ten region Polski, aby za dwa lub trzy lata otworzyć tam kolejny magazyn centralny - zapowiada Marc Dherment.

