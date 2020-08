Intermarché z nową usługą w ETC Swarzędz

W ETC Swarzędz zakupy spożywcze można zrobić jeszcze wygodniej – uruchomiona została usługa Intermarché DRIVE. Na stronie internetowej supermarketu, już dziś można realizować zamówienia online, z odbiorem osobistym, w wyznaczonym miejscu na parkingu ETC Swarzędz. Teraz każdy może kupić produkty nie wychodząc z domu. Jest to rozwiązanie szczególnie wygodne. Zamówienie możemy odebrać osobiście lub za pośrednictwem bliskiej osoby - wystarczy podać przy odbiorze numer zamówienia a zakupy przyniesie nam obsługa.

Rozwiązanie proponowane przez Intermarché ma wiele zalet. Po pierwsze, to oszczędność czasu - zakupy można zrobić wygodnie z domu. Klienci mają pewność, że wybierane produkty będą najwyższej jakości a obsługa dostarczy je nam do samochodu, z zachowaniem wszelkich norm i zasad higieny. Warto zaznaczyć, że po założeniu konta w sklepie internetowym istnieje możliwość stworzenia i zapamiętania własnej listy zakupów, dzięki której kolejne zamówienie złożymy w kilka chwil - bez szukania produktów, za pomocą paru kliknięć na stronie. Usługa kompletowania zamówień jest darmowa a na odbiór zakupów umawiamy się w dogodnym dla nas terminie. Odbiór zamówienia w ETC Swarzędz odbywa się w specjalnie oznaczonej strefie. Na parkingu wydzielone zostały dwa miejsca parkingowe. To właśnie tutaj klienci odbiorą swoje zamówienie. Punkty odbioru znajdują się w pierwszej linii parkingowej na froncie galerii, niedaleko wejścia głównego do Centrum oraz wejścia zewnętrznego do sklepu Maxi Zoo. Łatwo je zlokalizować – miejsca parkingowe, z których odbierzemy zakupy pomalowane zostały na czerwono a dodatkowo, prowadzą do nich tabliczki kierunkowe. Po wykonaniu telefonu pod numer zamieszczony na banerze zlokalizowanym w punkcie odbioru, obsługa przyniesie zakupy i włoży je do bagażnika samochodu klienta.

Osoby, które preferują tradycyjne zakupy, ETC Swarzędz oczywiście zaprasza do sklepu stacjonarnego. Intermarché spełnia wszelkie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dzięki czemu klienci mogą mieć pewność, że wizyta w sklepie jest bezpieczna.