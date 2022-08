Intermarché z "powerem". Rośnie liczba klientów, wzrasta wartość koszyków zakupowych

Grupa Muszkieterów rozwija koncept poprawiający wyniki finansowe franczyzobiorców.

Sieć Intermarché remodeluje supermarkety. Podstawą są wytyczne nowej ścieżki sprzedażowej.

Remodeling przeszło już 20 placówek, kolejne modernizacje trwają.

W ciągu 4 lat 80 proc. sklepów Intermarché ma pracować w nowym koncepcie.

Remodeling to obecnie cel strategiczny sieci. Przygotowanie nowego modelu sklepu zostało poprzedzone analizami ścieżki klienta oraz gruntownymi badaniami marketingowymi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sklepy zyskują nowoczesny wizerunek i przestrzeń zakupową z pakietem ważnych udogodnień dla klientów.

Stawiamy na wygodny supermarket, który ma zapewnić przyjazny i kompleksowy sposób załatwiania codziennych zakupów – mówi Benjamin Ferte, członek Zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché.

Kluczem do zmiany jest poszerzenie kategorii produktów świeżych, które po remodelingu zajmują aż do 50 proc. powierzchni sklepów. To wg. badań właściwe dopasowanie sklepu i oferty do panujących obecnie trendów konsumenckich.

Sieć zapowiada, że po remoncie każdy sklep będzie pełen świeżości: oferta produktów świeżych w sklepach po remoncie będzie znacznie szersza. Każda ze stref z produktami świeżymi dostanie efektowną oprawę, która podkreśli atrakcyjność oferowanych towarów na ekspozycji.

Nowy koncept wprowadza do sklepu nie znane dotąd w Intermarche, dedykowane strefy promocyjne, sezonowe i wyprzedażowe. W sklepach powstają także specjalnie zaaranżowane miejsca, przeznaczone do wprowadzania kulinarnych inspiracji klientów.

Szybko i wygodnie

Koncept Power ma być przede wszystkim intuicyjny. Nowy układ sali sprzedaży skraca czas robienia zakupów klientom i obsługę sali pracownikom.

W nowej odsłonie sklepy zyskują także nową identyfikację wizualną i lepsze oświetlenie, podkreślające ekspozycje poszczególnych grup towarów.

Efektowne miejsca ekspozycyjne w nowej ścieżce sprzedażowej dostały produkty ekologiczne i BIO. Ważne miejsce w sklepie po remoncie zajmuje także sekcja kuchni świata.

Strefa świeżego ryneczku to sekcja z pieczywem i cukiernią. Tu zainstalowana jest krajalnica do chleba, którą można obsługiwać samodzielnie. Pieczywu towarzyszą warzywa i owoce. Nieopodal znajdą się też sery i wędliny - w tym te z własnej wędzarni, a także świeże mięsa i ryby wraz z całą garmażerią.

Power w koncepcie

Remodeling wprowadzono już w 20 placówkach sieci, a projekt jest sukcesywnie realizowany w kolejnych sklepach Intermarché. Nowy koncept w ostatnim czasie wdrożyły sklepy w Pajęcznie, Gostyniu i w Trzebnicy.

Efektownie poszerzone zostały w nich strefy Owoce & Warzywa i produktów świeżo pakowanych. Większa przestrzeń ekspozycyjna dostały mięsa, nabiał i mrożonki. Więcej przestrzeni mają też alkohole.

- Obserwujemy, że zmiana pozytywnie wpłynęła efektywność sprzedażową, wzrost wartości koszyka zakupowego i liczby klientów w sklepie, a także na postrzeganie marki - Benjamin zapewnia Ferte.

Partnerskie zasady

Wszyscy właściciele sklepów Intermarché są niezależnymi polskimi przedsiębiorcami. Odprowadzają lokalnie podatki i działają na rzecz społeczności w miejscowościach, w których prowadzą swoje biznesy, organizując na bieżąco akcje społeczne.

Właściciele franczyzy mogą zmieniać koncepty sklepów i rozwijać swoje placówki poprzez usługi dodatkowe, jak np. stacje paliw, rozwiązania e-commerce - Intermarché Drive.

O Grupie Muszkieterów w Polsce:

Grupa Muszkieterów to zrzeszeniem blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché.

Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska.

W 2021 r. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły blisko 8,9 mld złotych.

Grupa Muszkieterów jest regularnie nagradzana w licznych konkursach i rankingach, m.in.:

na Liście 2000 dziennika „Rzeczpospolita” w zestawieniu największych firm w Polsce (56. pozycja w 2021 r.),

w rankingu „Top 500 CEE” przygotowywanym przez „Rzeczpospolitą” we współpracy z firmą Coface (98. miejsce w 2021 r.),

w rankingu „1000 największych firm w Polsce” „Gazety Finansowej” (47. miejsce w 2020 r.),

w zestawieniu „Najwięksi money.pl” (48. pozycja w 2021 r.)

w rankingu „30 najpopularniejszych franczyz” magazynu „Franczyza & Biznes” (16. miejsce w 2021 r.)

Muszkieterowie są obecni w 4 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii i Portugalii.