Nowo otwarty flagowy sklep marki Skalnik we Wrocławiu designem nawiązuje do górskich krajobrazów. Autorem koncepcji wystroju wnętrza jest LSD.Studio.

We Wrocławiu powstał Skalnik, flagship sklepu górskiego na najwyższym poziomie.

Skalnik do tej pory skupiał się głównie na handlu internetowym.

Sklep o powierzchni 250 mkw. odpowiada zarówno na potrzeby sportowca – amatora, okazjonalnego podróżnika, ale też wymagającego profesjonalisty.

Choć sezon na zimowe szaleństwo na górskich stokach powoli dobiega końca, jest to dobry moment na podsumowania i przygotowania do sezonu na letnie wędrówki czy kempingi – uważa Agnieszka Gawron, współzałożycielka i dyrektor kreatywna LSD.Studio.

Jak wskazuje, sportowców i amatorów odpoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu dzikich krajobrazów co roku przybywa, czego potwierdzeniem jest coraz większa popularność sklepów z odzieżą i akcesoriami górskimi. Obecnie przeżywają one swoje żniwa. Otwarcie nowego salonu Skalnik we Wrocławiu przy ul. Legnickiej wpisuje się w ten trend.

Marka Skalnik do tej pory skupiała się głównie na handlu internetowym - to daje autorom koncepcji wystroju wnętrza pole do przemyśleń na temat kierunku rozwoju i zmian w tej branży.

Sklep górski Skalnik we Wrocławiu, fot. Maciej Dąbrowski

- Pierwszym i największym wyzwaniem przy projektowaniu tego sklepu nie było stworzenie specyficznego, niepowtarzalnego klimatu, ale uporządkowanie przestrzeni i jasny podział funkcjonalny – opisuje Agnieszka Gawron.

Jak dodaje, konieczne było uwzględnienie wszystkich rodzajów aktywności sportowej i produktów, które są dość specyficzne i trudne do wyeksponowania, szczególnie w tak szerokiej gamie modeli i wariantów.

Zależało nam na tym, żeby w pełni wykorzystać potencjał dużej powierzchni lokalu i nie stwarzać wizualnych podziałów samej przestrzeni w formie tradycyjnych ścianek czy wysokich mebli i ekspozytorów. Cała powierzchnia ścian zewnętrznych wykorzystana została na ekspozycję towaru, a niższe meble wolnostojące pozwalają objąć wzrokiem cały sklep i szybko odnaleźć interesujący nas dział asortymentu. Dodatkowo sposób prezentacji jest zróżnicowany w zależności od poszczególnych stref i rodzaju produktów. Dzięki tym zabiegom, zachowaliśmy wrażenie dużej, otwartej przestrzeni, mimo dominującej ciemnej kolorystyki i dużej ilości asortymentu – opisuje Agnieszka Gawron.

O tym, jaki jest wystrój w coraz większym stopniu decyduje doświadczenie konsumenckie

Według niej, nie o same produkty i funkcjonalność tutaj chodzi. Od dłuższego czasu w branży retail mówi się o tzw. customer experience, czyli doświadczeniu przestrzeni, do której przychodzi się nie tylko w celu zakupu nowej pary butów czy gogli narciarskich, ale chcąc poczuć klimat panujący w danym wnętrzu, nawiązać kontakt z ludźmi dzielącymi pasje, wymienić doświadczenia, czy wreszcie podziwiać ciekawe, dizajnerskie wnętrze.

W nowym salonie Skalnik zależało nam na oddaniu górskiego charakteru w jak najbardziej autentyczny sposób, niepozbawiony wyjątkowego klimatu i autorskich rozwiązań projektowych. Było to o tyle ryzykowne, że stawiając sobie taki cel, nietrudno jest otrzeć się o kicz i tandetę, czego oczywiście za wszelką cenę chcieliśmy uniknąć. Sukces został osiągnięty, stosując najwyższej jakości materiały i kolorystykę, nawiązującą do tej występującej naturalnie w górach – przyznaje Agnieszka Gawron.

Sklep górski Skalnik we Wrocławiu, fot.Maciej Dąbrowski

Zwraca ona uwagę m.in. na surowe wykończenia, zimną kolorystykę, motywy dekoracyjne jednoznacznie odwołujące się do widoków ośnieżonych szczytów górskich i lasu, detale ze stalowej siatki, czy lin do wspinaczki, stojaki ekspozycyjne w formie drzew – czyli elementy, które tworzą niepowtarzalny charakter tego miejsca.

- Wszystkie z nich jednak zastosowano ze szczególną troską o funkcjonalność i odpowiednią prezentację szerokiego asortymentu, co w tak specjalistycznej branży jest najważniejsze i nie wybacza błędu – trochę jak w trakcie wspinaczki w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach – zaznacza dyrektor kreatywna LSD.Studio.

Odpowiedź na wysokie wymagania profesjonalistów i amatorów sportów górskich

W konsekwencji, sklep o powierzchni 250 mkw. odpowiada zarówno na potrzeby sportowca – amatora, okazjonalnego podróżnika, ale też wymagającego profesjonalisty potrzebującego dobrze zaprojektowanej, funkcjonalnej przestrzeni, która da mu możliwość przetestowania sprzętu i podjęcia najlepszej decyzji. Potwierdzają to pozytywne opinie klientów, którzy mieli już okazję odwiedzić ten sklep.

Sklep górski Skalnik we Wrocławiu, fot. Jakub Jagusztyn

- Czy w dobie internetowych zakupów i nieograniczonej dostępności do produktów, wyspecjalizowane sklepy stacjonarne stracą swoją pozycję na rynku? I czy sprzedaż bezpośrednia może przejść do lamusa na rzecz zakupów internetowych? – pyta Agnieszka Gawron i od razu udziela odpowiedzi: - Na pewno nie w branży sportów outdoorowych, czego potwierdzeniem jest właśnie nowy sklep Skalnik we Wrocławiu.

Okazuje się więc, że dla wielu pasjonatów aktywności w górach, kontakt z kupowanym przedmiotem i sprzedawcą nie może zostać zastąpiony przez zakupy w sieci, które teoretycznie dają dostęp do większej ilości produktów i usług. Szczególnie, jeśli mówimy tutaj o wyspecjalizowanym sprzęcie sportowym, w którym mały szczegół może zadecydować o funkcjonalności, wygodzie i przede wszystkim bezpieczeństwie jego użytkowania.

Nowy sklep górski Skalnik we Wrocławiu, fot. Maciej Dąbrowski

Nowy sklep flagowy marki Skalnik daje między innymi możliwość przetestowania nowej pary butów w warunkach zbliżonych do występujących na prawdziwym górskim szlaku, czy skorzystania ze ścianki, umożliwiającej wypróbowanie nowego sprzętu wspinaczkowego.

