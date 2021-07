Intersport ma za sobą kwartał wzrostów we wszystkich kanałach sprzedaży

Jeden z salonów sieci Intersport, mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 26 lip 2021 11:54

Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Intersport wypracował we wszystkich kanałach sprzedaży łączne przychody netto w wysokości 50 307 tys. zł, czyli o 42,8 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.