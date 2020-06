Intersport podsumował obroty w maju

W pierwszych czterech tygodniach maja br. dynamika obrotów w sklepach stacjonarnych i e-commerce sieci Intersport była o 23 proc. mniejsza rok do roku.

W pierwszej połowie ubiegłego miesiąca br. tj. w okresie od 4 do 17 maja br. Intersport odnotował rok do roku w sklepach porównywalnych 39 proc. spadek obrotów oraz o 41 proc. mniejszy traffic. Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 145 proc.

W drugiej połowie ubiegłego miesiąca tj. w okresie od 18 do 31 maja br. trend sprzedaży uległ stopniowej poprawie. Spółka odnotowała rok do roku w sklepach porównywalnych 34 proc. spadek obrotów oraz o 36 proc. mniejszy traffic – co oznacza wzrost parametrów sprzedaży o 5 pp. Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 99 proc.

Analizując cztery pełne tygodnie maja br. tj od 19 do 22 tygodnia bieżącego roku, spółka odnotowała w sklepach stacjonarnych spadek obrotów o 36 proc. i mniejszy o 39 proc. traffic w porównaniu do analogicznych tygodni ubiegłego roku. Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 120 proc.

