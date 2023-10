W drugim kwartale br. Intersport osiągnął przychody na poziomie 40 mln. 220 tys. To prawie o 3 proc. więcej niż w tym samym okresie rok temu. Ale sprzedaż spółki spadła o ponad 12 proc. w ujęciu rok do roku.

Spółka Intersport Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie wstępnie podliczyła wyniki finansowe.

Szacunkowe przychody za okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. osiągnęły poziom 40 mln. 220 tys. zł.

To wynik wyższy o 2,8 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zdaniem Marka Kaczmarka, prezesa zarządu Intersport, wzrost sprzedaży to głównie zasługa lepszej sprzedaży w kanale internetowym.

Intersport poinformował, że według wstępnych szacunków firmy przychody za okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. w obu kanałach detalicznych osiągnęły poziom 40 mln. 220 tys. zł. i tym samym były wyższe o 2,8 proc.

W analogicznym okresie ubiegłego roku Intersport osiągnął przychód w wysokości 39 mln. 112 tys. zł.

Wzrost sprzedaży w kanałach detalicznych to zdaniem zarządu efekt wzrostu sprzedaży w kanale internetowym.

W II kwartale roku obrotowego 2023/2024 sprzedaż w spółce wyniosła 7 mln. 511 tys. zł. To wzrost na poziomie 61,1 proc. w stosunku do wyniku analogicznego okresu w roku poprzednim, kiedy firma odnotowała sprzedaż na poziomie 4 mln. 663 tys. zł.

Łączne przychody ze sprzedaży w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. w Intersport osiągnęły wysokość 52 mln. 279 tys. zł. To z kolei kwota o 12,8 proc. niższa, bo w analogicznym okresie roku ubiegłego wynik finansowy był na poziomie 59 mln. 924 tys. zł.

Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2023 r. w obu kanałach detalicznych spółka osiągnęła przychody na poziomie 79 mln. 646 tys. zł. To o 4,1 proc. wyższe przychody niż odnotowane w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to wynik finansowy wynosił 76 mln. 480 tys. zł.

Marek Kaczmarek, prezes zarządu Intersport poinformował, że wzrost sprzedaży w kanałach detalicznych wynika głównie ze wzrostu sprzedaży w kanale internetowym.

W I półroczu roku obrotowego 2023/2024 sprzedaż wyniosła 15 mln. 160 tys. zł co oznacza wzrost na poziomie 72 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to wynik wyniósł 8 mln. 812 tys. zł.

Łączne przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 95 mln. 305 tys. zł, czyli o 18,5 proc. niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to przychód był na poziomie 116 mln. 898 tys. zł.

Intersport posiada w Polsce sieć 40 sklepów z odzieżą i sprzętem sportowym. Kolejny kwartał strat może sprawić, że koniecznością będzie przejęcie spółki przez inwestora strategicznego, zdolnego zabezpieczyć kapitał obrotowy i dalszy rozwój sieci.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) trafił już wniosek dotyczący przejęcia pakietu kontrolnego nad Intersport Polska. Dokumenty złożyła w sierpniu br. Galyna Gerega, obywatelka Ukrainy. Przejęcie spółki mogłoby nastąpić poprzez firmy Epicentr K LLC i Paravita Holding Limited - sieć spółek zależnych, w których Galyna Gerega ma już swoje udziały.

