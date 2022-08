Intersport pogłębił straty. To efekt m.in. wzrostu wynagrodzeń i stóp procentowych

Jak podaje spółka w wynikach szacunkowych, w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. przychody netto wyniosły we wszystkich kanałach (sklepy stacjonarne, e-commerce, sprzedaż hurtowa) 56,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 13,1 proc. Obroty netto w ujęciu LFL, czyli na bazie porównywalnych sklepów wyniosły 31,6 mln zł i były o 30,9 proc. wyższe.

Sprzedaż w segmencie e-commerce spadła w tym okresie o 28,3 proc. i stanowiła 11,2 proc. udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Spółka wykazała stratę brutto na poziomie 2,9 mln zł, czyli o 132,1 proc. wyższą w stosunku do poprzedniego roku (strata brutto wyniosła wówczas 1,3 mln zł)

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Więcej na DlaHandlu.pl.