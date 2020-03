Intersport przejmie salony 4 Faces, ale pod pewnymi warunkami

W ramach zawartej umowy warunkowej Intersport przejmie prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu, środki trwałe i towary znajdujące się w tych sklepach, aby następnie prowadzić w nich działalność handlową pod własnym szyldem.

Umowa została zawarta pod kilkoma warunkami. OTCF w terminie do 20 marca 2020 roku uzyska od właścicieli sklepów zlokalizowanych w Galerii Północnej, Galerii Katowickiej i Avenidzie wszystkie potrzebne zgody niezbędne do prowadzenia przez Intersport działalności w tych lokalizacjach. Ponadto OTCF w terminie do 20 marca 2020 roku obejmie akcje nowej emisji i opłaci je wkładem pieniężnym w kwocie nie niższej niż 5 mln zł - pod warunkiem otrzymania od Intersportu oferty ich objęcia. Dodatkowo OTCF w terminie do 20 marca 2020 roku uzyska właściwe zgody korporacyjne na zawarcie niniejszej umowy.

Cena nabycia środków trwałych nie będzie niższa niż 2,7 mln zł i będzie uzależniona od warunków finansowych przejmowanych umów najmu, natomiast cena nabycia towarów nie będzie wyższa niż cena nabycia tych towarów przez OTCF z uwzględnieniem dyskonta uzależnionego od wiekowania towaru - co jest zgodne z zapisami listu intencyjnego z dnia 23 grudnia 2019 r., który stanowi jednocześnie załącznik do umowy. Łączna wartość transakcji nie przekroczy 4,9 mln zł netto i będzie płatna w ratach do 30 marca 2021 r.