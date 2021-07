Intersport rośnie w e-commerce, jednak na tych zmianach strategii się nie zatrzyma

Wyniki sprzedażowe firmy INTERSPORT Polska wskazują, że pandemia nie zniechęciła Polaków do uprawiania sportu.

Przychody grupy wzrosły od początku kwietnia do końca czerwca o 42,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Co więcej, spółka odnotowała również 80,4 proc. wzrost masy marży w odniesieniu do I kwartału roku obrotowego 2020/2021.

To szczególnie ważne osiągnięcie, które bezpośrednio wpływa na poprawę wyniku finansowego spółki.

Branża sportowa już od dawna przechodzi swoją przemianę, wszystko za sprawą osiągnięć technologicznych, przemian społecznych i kulturowych. Należy założyć, że wkrótce konsumenci będą w pierwszej kolejności korzystać ze sklepów online.

- Obejmując pod koniec marca br. stanowisko Prezesa Zarządu Spółki INTERSPORT Polska zależało mi m.in. na poprawie modelu biznesowego, który wpisze się w światowy trend omnichanelowego handlu detalicznego – wskazuje Marek Kaczmarek Prezes Zarządu INTERSPORT Polska. -Nasze ostatnio opublikowane dane wskazują, że udaje nam się realizować założone cele. Według wstępnych szacunków w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., łączne przychody netto ze sprzedaży spółki wyniosły 50,3 mln zł i były wyższe o 42,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (35,2 mln zł). Co więcej, osiągnęliśmy wyjątkowy – w skali całego rynku retail – wynik zysku ze sprzedaży produktów. Wzrost ten uplasował się na poziomie ponad 80 proc. Dane te potwierdzają dobrze określone kierunki zmian polityki handlowej, w tym m.in. wdrożenie nowych kategorii produktów poszukiwanych przez klienta, która skutkuje zdecydowanie podniesieniem marży oraz średniej wartości paragonu – dodaje.

Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez firmę INTERSPORT w I kw. roku obrotowego 2021/2022 pozytywnie wpłynęła również zmiana strategii spółki w zakresie polityki handlowej oraz komunikacji marketingowej.