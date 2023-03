Świat bielizny i kosmetyków połączyły się. Intimissimi i Phlov by Anna Lewandowska zachęcają do tego, aby skoncentrować się na sobie, otulając skórę ulubionym serum i zakładając wyjątkową bieliznę.

Współpraca marek Phlov by Anna Lewandowska oraz Intimissimi ma na celu zwrócenie uwagi kobiet na wartość troski o siebie i celebracji swojej kobiecości.

Klientki salonów Intimissimi otrzymają przy zakupach prezent w postaci kosmetyku Phlov.

Kosmetyczna marka Anny Lewandowskiej – Phlov – oraz sieć sklepów z bielizną Intimissimi nawiązały współpracę. Obie firmy uważają, że w zabieganym świecie pełnym wrażeń kobiety zbyt często zapominają o własnych potrzebach. Dlatego we wszystkich butikach Intimissimi do zakupów powyżej 350 zł (a w przypadku członkostwa w klubie My Intimissimi powyżej 300 zł) dodawany jest prezent w postaci odmładzającego boostera z bakuchiolem i witaminą C Newborn Star.

Jedwabne, romantyczne i zmysłowe propozycje od Intimissimi doskonale komponują się z kosmetykami Phlov, dzięki którym niezależnie od rytmu życia każda kobieta ma czas na pielęgnację i troskę o siebie samą. Wspólny projekt marek Intimissimi i Phlov by Anna Lewandowska to prawdziwa celebracja kobiecości. To pretekst do tego, aby zatrzymać się i skoncentrować na sobie, otulając skórę ulubionym serum i zakładając wyjątkową bieliznę – można przeczytać w komunikacie prasowym marki Phlov by Anna Lewandowska.

Phlov to polska marka ekologicznych, wegańskich i nietestowanych na zwierzętach kosmetyków. Została założona w 2019 roku przez Annę Lewandowską, wielokrotną medalistkę mistrzostw świata, Europy i Polski w karate, businesswoman, dietetyczkę i trenerkę. W portfolio marki znajdują się kosmetyki do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, a także akcesoria do pielęgnacji skóry oraz świece zapachowe.

Intimissimi powstało w 1996 roku. Oferuje bieliznę codzienną, nocną oraz na szczególne okazje, a także rzeczy typu homewear. Swoje produkty sprzedaję w ponad 1400 sklepach franczyzowych na całym świecie, z czego 58 zlokalizowanych jest w Polsce. Marka jest własnością firmy Calzedonia.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl