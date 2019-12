Inwestor o Dolnych Młynach: Trzeba w końcu rozwiązać ten problem

Na jakie bariery napotykać mogą w Polsce zagraniczne firmy inwestujące w nieruchomości?

Aldo Ibañez: W Polsce mamy do czynienia z wielkim szacunkiem, i to zarówno na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej, wobec własności prywatnej, nie zapominając o społecznej funkcji prawa własności, którą pełnimy właśnie poprzez dialog społeczny. Jakkolwiek praktyka w tym obszarze bywa już różna. Tak jak sami zaobserwowaliśmy, prawa właściciela nieruchomości mogą być lekceważone, ograniczane lub wręcz zagrożone, i to w bardzo poważnej formie. Nie robi to dobrze bezpieczeństwu prawnemu, a także reputacji kraju czy konkretnego miasta – jako potencjalnie atrakcyjnego kierunku inwestycyjnego – według standardów europejskich i międzynarodowych. Ten brak bezpieczeństwa prawnego stwarza dla inwestycji ryzyko. W naszym konkretnym przypadku w 2015 roku wynajęliśmy teren i stojące na nim obiekty właściwie gratisowo pewnej fundacji przedstawiającej się jako organizacja pozarządowa do realizacji projektu kulturalnego. Zamiast tego, organizacja ta zaczęła zachowywać się jak normalna firma zajmująca się działalnością komercyjną – w tym przypadku w obszarze szeroko pojętej rozrywki, która podnajęła znajdujące się w budynkach obiekty na dyskoteki czy bary. Nie było tam absolutnie żadnego elementu deklarowanej wcześniej działalności społecznej, chyba, że należałoby za taką uznać sprzedaż piwa i jedzenia, bo prowadzone jest to pod modnym dziś hasłem “hipster”. Ta zmiana przeznaczenia obiektów dokonana została ewidentnie przeciwko właścicielowi, przeciwko przepisom o ochronie zabytków, bez stosownego pozwolenia z urzędu miasta, a do tego na fabrycznym zanieczyszczonym terenie, wymagającym niezwłocznej remediacji. I właśnie w tej sytuacji właściciel obiektów, a jednocześnie wieczysty użytkownik terenu, przez 2 lata usiłuje odzyskać faktyczne posiadanie tego miejsca, aby ostatecznie zakończyć wszystkie nieprawidłowości, które narosły przez ostatnie lata i dziś stanowią niemały kłopot. Musi przy tym brać na siebie wszystkie obciążenia (w tym grzywny) za to, co się tam dzieje, a więc za to, co robi tam zajmująca obiekty fundacja, która złamała reguły umowy, a do tego nie chce opuścić tego terenu. Cała ta sytuacja jest bardzo trudna do zrozumienia dla zagranicznego inwestora, a zwłaszcza to, że poszczególne urzędy (np. RDOŚ, PINB, Wojewódzki Konserwator Zabytków), które wydają w sprawie Dolnych Młynów decyzje (w tym nakazy), nie mają tak naprawdę siły sprawczej, aby je wyegzekwować. To istne szaleństwo! Niestety godzi to mocno w ich autorytet, a także – osłabia w efekcie zaufanie obywateli i inwestorów do instytucji, które powinny stać na straży przestrzegania prawa i egzekwowania go. Do tego sądy również działają irytująco wolno, co również może być wielce niezrozumiałe.

