Inwestycja w fotowoltaikę to oszczędność dla biznesu. Jak ją sfinansować?

Kosztowna inwestycja z czasem zwróci się z nawiązką, jednak jak pozyskać na nią środki jeśli kapitał przedsiębiorstwa nie daje możliwości zapłaty gotówką? Sposobów na finansowanie PV jest kilka.

Inwestycja na kredyt

Wsparcie banku to jedno z najpopularniejszych rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie pozwolić na jednorazowy wydatek inwestycyjny. Na rynku usług finansowych, obok tradycyjnych kredytów gotówkowych, w niektórych bankach dostępne są również kredyty na fotowoltaikę. Dobrze poznać więcej niż jedną ofertę i wybrać taką, która okaże się dla nas najkorzystniejsza pod kątem oprocentowania czy długości okresu kredytowania. Procedura kredytowa jest wymagająca, dlatego warto być do niej dobrze przygotowanym, żeby zoptymalizować czas poświęcony na formalności. Na potrzeby zbadania zdolności kredytowej w banku przedstawić trzeba mi.in.: miesięczne przychody i koszty oraz cel inwestycyjny (banki promują zastosowanie ekologicznych źródeł energii, które wpływają na obniżenie śladu węglowego).

- Bywa, że inwestycja w panele PV zaczyna się zwracać pod koniec okresu kredytowania. W takim wypadku rekomendujemy dokładną analizę czynników wpływających na skrócenie okresu zwrotu, związanych głównie z „zielonym” charakterem inwestycji, takim jak redukcja kosztu odsetkowego kredytu. W niektórych przypadkach okres zwrotu można skrócić nawet do 4 lat. - mówi Roman M. Meysner, prezes zarządu oraz general manager Seleny ESG.

Fotowoltaika w leasingu

Leasing paneli fotowoltaicznych, czyli de facto ich długoterminowe wypożyczenie z możliwością wykupu, to alternatywa do tradycyjnego kredytu. Jest on mniej wymagającym procesem pod kątem formalnym, niż ocena zdolności kredytowej. Wciąż jednak trzeba liczyć się z koniecznością zgromadzenia stosownych dokumentów potwierdzających kondycję finansową firmy. Rozliczenia leasingu dokonuje się w oparciu o system ratalny. Rynek oferuje dwie formy leasingu na PV:

Leasing operacyjny – panele fotowoltaiczne są przekazywane przedsiębiorstwu w zamian za miesięczne opłaty ratalne, z możliwością ich wykupu po zakończeniu leasingu.

Leasing finansowy – własność instalacji zostanie automatycznie przekazana przedsiębiorcom po opłaceniu ostatniej raty leasingu.

Leasing dla firm trwa zazwyczaj od 3 do 6 lat. To również czas, po którym inwestycja powinna zacząć się zwracać.

Najszybciej za gotówkę

To rozwiązanie dla firm o dobrej kondycji finansowej, które mogą pozwolić sobie na zainwestowanie konkretnej kwoty od ręki. Zakup za gotówkę to opcja o tyle szybka, że nie generuje dodatkowych formalności, co znacznie skraca proces transakcyjny. Pamiętajmy, że inwestowanie gotówki wiąże się z zamrożeniem całego kapitału na długi czas jednak jako przedsiębiorca za usługę dostaniemy fakturę VAT, a całość podatku VAT jest zwracana z Urzędu Skarbowego. Kwotę netto można natomiast wrzucić w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie w formie dotacji

Globalny kierunek zielonej transformacji sprzyja inwestycjom ukierunkowanym na dekarbnizację, a takim jest montaż paneli fotowoltaicznych. Przedsiębiorcy mogą w tym zakresie skorzystać z dobrodziejstwa Unii Europejskiej: funduszy unijnych lub programów państwowych. Warto zatem być na bieżąco z informacjami o nowych konkursach. W samym 2022 roku podmioty gospodarcze, planujące rozpoczęcie inwestycji w ramach fotowoltaiki, mogą wybierać spośród kilku programów, z których największym jest niewątpliwie Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), który opiewa na kwotę 25 mld euro, czyli ponad 114 mld złotych.

Celem programu jest wspieranie efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które realizują projekty dotyczące instalacji urządzeń OZE lub modernizacji energetycznej budynków zakładowych.

Z rodzimego podwórka wymienić można Krajowy Plan Odbudowy, który koncentruje się na wspieraniu inwestycji o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych. W ramach tego działania pomoc otrzymają duże przedsiębiorstwa, które przeprowadzają instalacje własnych źródeł OZE oraz termomodernizację budynków i obiektów wykorzystywanych w procesach przemysłowych. Również przedsiębiorcom dedykowany jest rządowy program Energia Plus.

- Sposób finansowania dopasowany do możliwości i kapitału danego przedsiębiorstw to kwestia bardzo indywidualna i szalenie ważna dla opłacalności całego przedsięwzięcia – wyjaśnia Roman M. Meysner. – Dlatego towarzyszymy i doradzamy naszym klientom na każdym etapie finansowania lub pozyskiwania środków. Oferujemy pomoc przy formalnościach, a także współpracę z partnerem finansowym Grupy Selena na wynegocjowanych, bardzo korzystnych warunkach. W przypadku dofinansowania inwestycji z Funduszy UE oraz KPO, kompleksowo pomożemy nie tylko w pozyskaniu, ale także rozliczeniu otrzymanej dotacji. W ramach naszych usług przeliczamy też dla naszych klientów stopę i okres zwrotu inwestycji w instalację PV dla każdej z możliwych opcji finansowania i rekomendujemy klientowi ten najbardziej optymalny – dodaje.

Informacje dodatkowe:

Grupa Selena

Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie. W swojej ofercie posiada produkty podnoszące efektywność energetyczną budynków takie jak piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz system kompletnego dachu energetycznego. Grupa Selena od 30 lat aktywnie działa na rzecz zrównoważonego budownictwa, dostarczając innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynków. Selena włącza się także w projekty na rzecz zrównoważonego budownictwa, również jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać. W skład Grupy wchodzą 34 spółki w 19 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech. Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klientów w 100 krajach. W portofolio Grupy znajdują się rozpoznawalne na świecie marki, takie jak: Tytan Professional, Quilosa, Artelit, COOL-R. Od kwietnia 2008 r. akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.