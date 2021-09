Inwestycje i topowi najemcy windują wyniki rzeszowskiej Plazy

W 2021 r. w CH Plaza Rzeszów otwarto nowy salon SINSAY.

Do Centrum po kilkuletniej przerwie powróciła marka EMPIK.

Ostatnie lata w CH Plaza Rzeszów pomimo pandemii to czas kolejnych zmian i nowości wpływających na popularność centrum wśród klientów.

Dzięki zabiegom zarządcy – Keen Property Managment – do portfolio co chwile dołączają nowi kluczowi najemcy. Pod koniec czerwca 2021 r. w ofercie CH Plaza Rzeszów znalazł się kolejny duży gracz. Tym razem jest to salon sieci Sinsay – jeden z największych sklepów tej marki na Podkarpaciu. Znajduje się on na pierwszym piętrze CH Plaza Rzeszów i zajmuje powierzchnię bliską 1000 mkw.

Empik powrócił

Pod koniec tegorocznych wakacji dużym wydarzeniem w CH Plaza Rzeszów było otwarcie nowego salonu Empik. Marka zdecydowała się na powrót po kilkuletniej przerwie oraz zmianach, jakie w międzyczasie zostały wprowadzone w Centrum, które uatrakcyjniły jego ofertę. Co bardzo ważne, sieć od razu zdecydowała się na minimum pięcioletnią współpracę z CH Plaza Rzeszów. Nowoczesny salon z pełną ofertą sprzedaży Empiku zajmuje powierzchnię blisko 250 mkw i znajduje się na parterze Centrum.



Sinsay i Empik to nie jedyne otwarcia w pierwszej połowie 2021 r. W lutym otwarte zostały nowe salony Toys Box oraz TEXAS Club, wcześniej modernizację przeszedł Rossmann.

Rosnąca popularność rzeszowskiej Plazy

Wszystkie zabiegi zarządcy CH Plaza Rzeszów – Keen Property Managment – powodują zwiększone zainteresowanie klientów decydujących się na zakupy w rzeszowskiej Plazie. Najnowsze wyniki badań odwiedzalności pokazały, że wszystkie działania związane z przebudową Centrum, odnowieniem salonów i ciągów komunikacyjnych, a przede wszystkim z pozyskiwaniem nowych, atrakcyjnych najemców przynoszą zamierzone efekty. CH Plaza Rzeszów w sierpniu 2021 r. odnotowała aż 30-procentowy wzrost odwiedzin klientów. Co bardzo ważne jest to wzrost w stosunku do ubiegłych lat, licząc aż od 2015 r.



– To bardzo cieszy, bo pokazuje, że nasze starania są dobrze odbierane przez klientów – uważa Radosław Jamrozik, Dyrektor CH Plaza Rzeszów. – Cały czas staramy się, aby nasz klient mógł znaleźć szeroką ofertę z różnych segmentów rynku. Dlatego staramy się pozyskiwać nowych najemców tak, aby wypełniać puste miejsca na podkarpackim rynku. Oczywiście w naszym portfolio nie może zabraknąć dobrze znanych i lubianych marek, które często same zgłaszają się do nas z propozycją współpracy. W taki sposób możemy budować atrakcyjną ofertę dostosowaną do potrzeb stałych, ale także nowych klientów – zaznacza Radosław Jamrozik.