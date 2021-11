Inwestycje przyspieszyły. Rynek czeka pracowity koniec roku

Rynek biurowy: dominowały strategie bezpieczne.

Rynek magazynowy: rekord liczby transakcji z 2020 roku już został pobity; dalsza kompresja stóp kapitalizacji.

Rynek handlowy: dominacja dwóch grup inwestorów – skoncentrowanych na obiektach typu convenience oraz tych poszukujących dobrych okazji inwestycyjnych.

Rynek PRS: spodziewany dalszy rozwój sektora poprzez wejście nowych podmiotów na rynek.

Wolumen o wartości 1,6 miliarda euro zrealizowany w tym kwartale poprzez 41 transakcji umożliwił osiągnięcie całkowitego wolumenu inwestycji po trzecim kwartale na poziomie 3,6 miliarda euro. Co było do przewidzenia, rynek magazynowy jak dotąd zdecydowanie dominuje.

Rynek biurowy

Na rynku biurowym, inwestorzy wybierali najczęściej strategie bezpieczne, kupując nieruchomości typu „core” znajdujące się głównie w Warszawie. Było również kilka transakcji typu „value-add” i „opportunistic”.

10 największych transakcji ze wszystkich 24 stanowiło niemal 90% całego wolumenu biurowego zrealizowanego do tej pory w 2021. Transakcje typu „core” przeprowadzone w tym roku to m.in. : Browary Warszawskie – Biura przy Willi i Biura przy Warzelni, Spark B, Le Palais czy Metropolitan. Transakcje z potencjałem podniesienia wartości to m.in. Marynarska Point I w Warszawie, Skalar Office Center w Poznaniu, Wola Plaza w Warszawie czy Waterside w Gdańsku.

- Dostrzegamy, jak dużo jest projektów w trakcie realizacji w tych sektorach, co sprawia, że za jakiś czas możemy się spodziewać transakcji zarówno nowowybudowanymi obiektami w centrum Warszawy jak i starszymi, znajdującymi się np. na warszawskim Mokotowie – dodaje Michał Ćwikliński, Principal, Managing Director – Poland w Avison Young.

Michał Ćwikliński, Principal, Managing Director – Poland w Avison Young.

Rynek handlowy

Na rynku handlowym widoczny był wyraźny podział na dwa typy inwestorów. Jedna grupa była skupiona na aktualnie mocno poszukiwanych obiektach typu „convenience”, natomiast druga szukała okazji, decydując się na oportunistyczne zakupy.

Większość transakcji handlowych została zrealizowana w ramach tej drugiej strategii. Odnotowane transakcje centrami handlowymi, przeznaczonymi do repozycjonowania, to: Galeria Pestka, Galeria Malta czy Galeria Rumia oraz dalsza sprzedaż obiektów Tesco.