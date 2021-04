Inwestycyjne okazje z widokiem na morze

22 kwi 2021

Branża gastronomiczna to jedna z pierwszych ofiar koronawirusa. Przeciągający się lockdown sprawia, że mapa upadłości i bankructw się zagęszcza. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej przewiduje, że z ok. 70 tys. istniejących punktów gastronomicznych w Polsce, po pandemii na rynek nie wróci nawet 10-15 tys. lokali. Cześć z nich to prawdziwa okazja do inwestycji.