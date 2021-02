iSpot w szczecińskim Galaxy

W należącym do EPP szczecińskim Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy został otwarty salon iSpot. Klienci znajdą tam pełną gamę produktów firmy Apple oraz innych czołowych producentów z branży IT, fotografii, audio i wideo, specjalistyczne porady dotyczące sprzętu i dostęp do autoryzowanego serwisu.