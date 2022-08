Izraelski fundusz kupuje centra handlowe w Polsce. Plany ma ambitne

BIG rozszerza swoją działalność w Europie i po raz pierwszy wchodzi na polski rynek, pozyskując dwa funkcjonujące centra handlowe w Polsce o łącznej wartości 65 mln euro.

Pierwsze z nabytych centrów handlowych zlokalizowane jest w Andrychowie i ma powierzchnię najmu (GLA) ok. 23,3 tys. mkw. oraz 100-proc. poziom wynajmu. Ma ono charakter parku handlowego, podobnie jak niektóre obiekty BIG Centers w Izraelu, Serbii i USA, a odwiedza je ok. 200 000 klientów. Park handlowy ma kilku głównych najemców, w tym supermarket LIDL i sieć marketów budowlanych Leroy Merlin, a także najemców z branży elektronicznej, modowej, sportowej, rekreacyjnej i innych.

Drugie centrum handlowe zlokalizowane jest w Lubinie i ma powierzchnię najmu (GLA) ok. 13,3 tys. mkw. Jego otwarcie ma nastąpić we wrześniu br. Również ono jest ono wynajęte niemal w 100 proc. Lubiński obiekt ma kilku czołowych najemców, znalazły się tu też wiodące europejskie marki, w tym Carrefour, Media Expert, Sports Direct, CCC, Sinsay, Jula i inne.

Te transakcje odzwierciedlają plany naszej firmy dotyczące ulokowania strategicznych aktywów w Europie Wschodniej i na Bałkanach. Wejście na polski rynek jest konieczne, aby stać się znaczącym graczem rynkowym, a Polska ma duży potencjał rozwoju. – podkreśla Hay Galis, prezes BIG.

Hay Galis dodaje, że jednocześnie firma kontynuuje rozwój działalności w Europie Wschodniej poprzez AFI Properties, która obecnie prowadzi bardzo ożywione działania, co pokazują nowe transakcje przeprowadzone w ostatnim roku oraz aktualne projekty budowlane.

BIG Shopping Centers zostało założone w 1994 roku przez Yehuda Naftali’ego. Jest to wiodąca grupa w branży nieruchomości w Izraelu. Skupia się ona na rozwoju, eksploatacji i inwestowaniu w działające centra handlowe i lifestylowe, logistykę, biura i nieruchomości mieszkaniowe, a także energię odnawialną. BIG jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie od 2006 roku, z kapitalizacją rynkową ok. 3,1 mld euro na dzień 31 grudnia 2021 r. Wchodzi ona w skład prestiżowego indeksu TA-35 (indeks 35 znaczących spółek notowanych na giełdzie w Izraelu). BIG jest większościowym udziałowcem (ok. 85 proc.) AFI Properties Ltd.

Od stycznia 2021 r. AFI Properties Ltd. jest wiodącą spółką o dużej skali pozyskującą aktywa nieruchomościowe, koncentrującą się głównie na sektorach biurowym i mieszkaniowym. Obecnie działa w pięciu krajach: Izraelu, Serbii, Rumunii, Polsce i Czechach. AFI Properties Ltd. jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie od 2004 roku, z kapitalizacją rynkową ok. 2,1 mld euro na 31 grudnia 2021 r.