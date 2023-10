Mikołaj Wezdecki od 2006 roku rozwijał sprzedaż elektroniczną w RTV EURO AGD, gdzie budował jeden z największych w Polsce sklepów internetowych produktów z grupy RTV i AGD.

Od 2019 roku jako członek zarządu i dyrektor odpowiedzialny za obszar e-commerce w Eobuwie.pl uruchomił sklep internetowy Modivo.pl, będący obecnie jednym z czołowych graczy w zakresie sprzedaży online w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przygotowywaliśmy się do tej zmiany od miesięcy. Cieszę się, że Mikołaj Wezdecki dołącza do zarządu. To godny następca Jacka Kujawy, który wprowadził LPP na nowy poziom, dowodząc że przyszłością dzisiejszego retailu jest digitalizacja, omnichannel i prężna sieć dystrybucji – podsumowuje Marek Piechocki, prezes zarządu LPP.