Jacek Kujawa, LPP: Przed nami prawdziwy rollercoaster zmian zachowań klientów

- Od 18 miesięcy żyjemy w nadzwyczajnym czasie. Najpierw lockdown, potem otwarcie i kolejny lockdown, a teraz strach przed lockdownem i odroczona konsumpcja - mówi Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP SA. - Wszyscy notują bardzo dobre wyniki, ale ani klienci, ani biznesy nie mają żadnego poczucia normalności od 18 miesięcy - dodaje.

Jak twierdzi, konsumenci przeszli przyspieszoną lekcję cyfryzacji i dziś są gotowi do zmiany. - Klienci wsiedli do pociągu, który pędzi w nieznanym kierunku. Dopiero w tym momencie rozpoczęli swoją podróż do nowych przyzwyczajeń, oczekiwań w odmienionej rzeczywistości. Zaczynają zachowywać się inaczej, a zmiany zachowań postępują bardzo dynamicznie - wyjaśnia Jacek Kujawa. - Handel stoi przed trudnym wyzwaniem, bo musi wsiąść do tego pociągu razem z klientami i pogodzić się z tym, że nasza dotychczasowa wiedza nie ma już oparcia w faktach i niezbędne są kolejne obserwacje zachowań i twarde dane. Analityka danych jest dziś najbardziej istotnym kierunkiem - zapewnia.

Przed algorytmizacją i przetwarzaniem danych nie ma już dzisiaj ucieczki. - Najważniejsza jest jednak transparentność firm i etyka wykorzystywania danych - podkreśla wiceprezes LPP.