Jak będą wyglądać centra handlowe w nowej rzeczywistości?

- Centra handlowe są zdecydowanie bardziej bezpieczne niż inne elementy naszego otoczenia. Dzieje się tak głównie dzięki wprowadzeniu bardzo pilnowanych reżimów sanitarnych. Centra handlowe sa postrzegane inaczej niż ulice czy parki handlowe, a przecież są to po prostu ulice handlowe, tylko pod dachem, często przewietrzane, ale bez ruchu kołowego. Nie ma dowodów, że centra handlowe przyczyniają się do wzrostu zachorowań. Wręcz przeciwnie, są statystyki z innych krajów, które potwierdzają, że tak nie jest. 1,5-metrowe społeczeństwo nie zostanie z nami, ale zostaną doświadczenia i czegoś nas nauczą. Uważam, że centra handlowe są daleko od śmierci, co niektórzy im wieszczą. Handel jest jedną z podstawowych działalności każdej społeczności. Centra handlowe wrócą, ale na pewno się zmienią. Będzie to proces ewolucji, który już się zaczął kilka lat temu, również ze względu na rozwój technologii cyfrowych. To zmiany, który mają charakter sejsmiczny, a te drgania zostały przyspieszone przez epidemię – mówiła Aleksandra Zentile-Miller, członek zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych.

O przyszłości, jaka czeka retail pod kątem designu mówił w trakcie spotkania Piotr Kalinowski, CEO wrocławskiej pracowni MIXD. Wskazał on potrzebę doświadczeń jako główny element, który będzie miał wpływ na design przestrzeni retailowych w przyszłości.

- Potrzeba doświadczeń wynika z tego, że zmieniły się potrzeby zakupowe klientów, a przede wszystkim sposób, w jaki kupujemy. W internecie mamy wszystko pod ręką, ale czy tak naprawdę lubimy kupować w sieci? Niekoniecznie, ponieważ to tak jak zamawianie jedzenie do domu. Czuje się ten brak – brak kontaktu, powietrza, zmiany otoczenia. To nie jest doświadczenie, tylko zaspokojenie podstawowe potrzeby. A ludzie potrzebują do życia czegoś więcej. Dlatego powstały centra handlowe – miały zapewnić ludziom właśnie „coś więcej”. Retail już nigdy nie będzie taki sam, a dla nas, projektantów, otwierają się nowe możliwości. To powrót do pytań – jak lubimy robić zakupy, jak mogą one stać się ekologiczne i odpowiedzialne, w jaki sposób wielkie powierzchnie retailowe mogą wziąć udział w procesie zmiany na lepsze – mówił Piotr Kalinowski.