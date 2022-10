W obliczu zbliżającego się kryzysu energetycznego, Carrefour zdecydował się przyspieszyć wdrożenia w sklepach, magazynach i centrali firmy kolejnych dobrych praktyk dot. oszczędzania energii oraz zaplanowanych inwestycji w jej źródła odnawialne.

Carrefour podejmuje działania mające na celu systematyczne zmniejszanie zużycia energii elektryczne oraz stały wzrost pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Stanowią one istotny element strategii zrównoważonego rozwoju firmy, których efektem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, w tym emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej i kryzysu energetycznego, sieć dodatkowo intensyfikuje działania w tym obszarze.

Carrefour zmniejsza zużycie energii

W 2021 roku efektywna realizacja planów ograniczania zużycia energii elektrycznej sprawiła, że Carrefour zmniejszył jej zużycie o 11% w stosunku do 2019 roku. Bieżący rok przyniesie dalsze oszczędności energii dzięki wdrażaniu kolejnych rozwiązań. Z kolei w ramach swojego długoterminowego celu, sieć zobowiązała się, że do 2030 roku przejdzie w 100% na Odnawialne Źródła Energii, a także zredukuje zużycie energii o 27,5% w stosunku do 2019 roku.

