Jak dopasować ofertę w centrum handlowym do generacji "Z"?

Trzy najliczniejsze generacje na rynku zakupowym to obecnie pokolenia X, Y i najmłodsi - generacja Z. Centra handlowe muszą dopasować ofertę do różnych potrzeb oraz komunikację i przekaz, tak by dotrzeć do odbiorców należących do trzech różnych grup zakupowych.

Wpływ na to, jakiego wyboru dokona „Zetka”, mają influencerzy i znacząco wspierają ich w kwestiach związanych z wyborem opcji zakupowej.

Oszczędności przy zachowaniu dobrej jakości kupowanych produktów (szczególnie mody) to argument najbardziej trafny i pożądany w komunikacji z pokoleniem X

W każdym z obiektów zarządzanych przez ROS Retail Outlet Shopping przeważającą grupą zakupową jest pokolenie Y, czyli tzw. Millenialsi (średnio to ok. 40% klientów), zaraz za nimi jest pokolenie X.

- Jeśli mamy już za sobą zupełne podstawy czyli zdefiniowanie klienta, prześledzenie jego zachowań, to zbierane i nieustannie aktualizowane dane demograficzne pozwolą nam na określenie kluczowych przekazów i kanałów komunikacji. W ten sposób dopasowujemy działania do aktualnych potrzeb i preferencji, które także podlegają zmianie i dlatego wymagają regularnej analizy – mówi Agnieszka Kuś, Senior Marketing Manager Designer Outlet Warszawa.

- Dojrzała grupa z pokolenia X większą uwagę zwraca na stosunek jakości do ceny, pozytywnie reaguje na adresowane do nich mailingi i chętnie uczestniczy w programach lojalnościowych. Szczególnie dotyczy to obecnych 40- i 50-latków – wylicza Elżbieta Zygmunt, Marketing Manager Designer Outlet Sosnowiec.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Trzydziestolatkowie, czyli tak zwani Millenialsi, są bardziej dynamiczni, wyróżniają się na tle starszego pokolenia tym, że kierują się przede wszystkim jakością, selektywnie wybieranymi trendami i metką. Ważna jest dla nich opinia o marce, a nawet o centrum, w którym robią zakupy – mówi Katarzyna Czapran, Marketing Manager Designer Outlet Gdańsk.

- Ci klienci cenią sobie wartości dodane do zakupów, np. filozofię marki lub miejsca, podejmowane działania CSR i brand promise. Lubią wiedzieć, że mają wpływ na własne otoczenie i bardzo świadomie dokonują takich, a nie innych wyborów. Są typem klienta smart – czyli szukającego okazji, dokonującego przemyślanych zakupów. Ważne jest też dla nich doświadczenie zakupowe – spędzanie czasu, poznawanie, sprawdzanie, kontakt z produktem i miejscem. Swoją uwagę dzielą między e-commerce, a handel stacjonarny - dodaje.

Często influencerzy wskazują pokoleniu Z co się nosi i jak. – Nowy klient wchodzący na rynek zakupowy sprawia, że zapraszamy do współpracy influencerów, którzy mają ogromny wpływ na decyzje o zakupie, szczególnie w tej najmłodszej grupie, ponieważ w prosty i ciekawy sposób pokazują co warto mieć – mówi Elżbieta Zygmunt z Designer Outlet Sosnowiec.

Każde pokolenie kupuje inaczej, zwraca uwagę na inne komunikaty, inne działania. Dla centrów handlowych to czas przyspieszonej ewolucji w kierunku nowych potrzeb młodych klientów. Zmiana pokoleniowa to zmiana w sposobie pracy z nowym nabywcą. Wykorzystywania nowoczesnych technologii w komunikacji z nim, upraszczanie aktu zakupu czyli np. szybkie płatności, stawianie na doświadczanie, nie tylko na handel i budowanie coraz większej interaktywności w klientem. Centra handlowe dopiero zaczynają pracę z Pokoleniem Z. Za jakiś czas zobaczymy jak ich oczekiwania i sposób bycia wpłynął na pracę galerii i ich rozwój.