Jednym z najważniejszych kroków do poprawy efektywności energetycznej w budynkach jest audyt energetyczny, który pozwoli ocenić bieżący stan i umożliwi w przyszłości tańszą eksploatację oraz racjonalne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej.

Możliwości jest kilka: od zatrudnienia eksperta, agencji doradczej czy profesjonalnej firmy z sektora FM, która zajmie się długoterminowo zarządzaniem energią w budynku po instalację systemów, dzięki którym możliwa jest analiza i interpretacja danych zebranych z powierzchni całego budynku.

Firma wprowadziła autorski system Pronosis do prognozowania zapotrzebowania zużycia energii w budynku.

- Bez względu na przeznaczenie i funkcje budynku, przy każdym liczniku energii można bezinwazyjnie zainstalować urządzenie Prognosis Box, które cyklicznie wysyła dane bezpośrednio do systemu przeprowadzającego analizy – wyjaśnia Joanna Konopko. – Dzięki temu właściciel czy zarządca obiektu otrzymuje indywidualny, dokładny profil zużycia energii elektrycznej przez całą dobę. Następnie, na podstawie zebranych danych, może wdrożyć konkretne rozwiązania oszczędnościowe, w tym zmianę taryfy i dobór optymalnych parametrów dystrybucyjnych.

Jak tłumaczy ekspertka, z systemu mogą korzystać wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości: biurowce, hotele, centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, magazyny, zakłady produkcyjne, budynki użyteczności publicznej, czy nieruchomości należące do wspólnot mieszkaniowych – urządzenie, w każdym z przypadków umożliwi stały monitoring parametrów i - na dalszym etapie - analizę kosztów zużycia energii.

System Prognosis pozwala również określić, czy liczniki w budynku są właściwie skonfigurowane, a co za tym idzie, czy zamówione parametry dotyczące dystrybucji energii są zgodne z faktycznym zapotrzebowanie użytkowników budynku. Co więcej, urządzenie – dzięki możliwości poboru historycznych danych z licznika – pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowości, np. w naliczaniu faktury za zużycie energii.

Jak twierdzi Joanna Konopko, tego typu sytuacje wcale nie są rzadkością.

Dzięki danym historycznym, jesteśmy w stanie wykazać, np. że liczniki są skonfigurowane niezgodnie z wybraną i opłacaną taryfą, a co za tym idzie nasi klienci mogą wystąpić do dystrybutora energii o wypłatę korekty do nawet do kilku lat wstecz. Kwoty zwrotu mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych – mówi wiceprezes zarządu Prognosis.