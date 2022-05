Jak Netto ograniczyło zużycie energii o 43 proc. w skali całej sieci?

Nowa strategia Netto zakłada również znaczną redukcję zużycia energii i tym samym transformację w kierunku neutralności klimatycznej. Dzięki energooszczędnemu oświetleniu Signify udało się osiągnąć ten cel i to z niemałym sukcesem.

Piękniejsze i bardziej przyjazne sklepy dla coraz bardziej wymagającego klienta

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Choć sieć Netto jest obecna w Polsce od 26 lat, ostatnio staje się bardziej widoczna. To bez wątpienia efekt nowej strategii firmy. Po przejęciu sieci Tesco, w sklepach Netto możemy zrobić zakupy w całym kraju. Nie tylko ilość, ale i format sklepu wyróżniają Netto na tle innych marketów. Skandynawski design, naturalne drewno, mnóstwo zieleni, zapach świeżo zmielonej kawy – tak właśnie teraz wyglądają sklepy Netto 3.0.

Oświetlenie definiujące klimat i komfort zakupów

Za przyjazny nastrój w sklepie odpowiada nie tylko skandynawski design, ale również oświetlenie. Od 2018 roku Netto wykorzystuje w tym celu oprawy Philips Maxos Fusion gotowe do wpięcia w system Interact.

Jakość i barwa światła oraz sposób jego nakierowania pozwalają stworzyć rozpoznawalny klimat konceptu Netto 3.0. Towary są doskonale widoczne, jednak atmosfera we wnętrzu jest bardzo przytulna. To efekt skierowania światła tam, gdzie rzeczywiście jest ono potrzebne zamiast mocnego oświetlenia całej przestrzeni sklepu.

Sklep Netto

Jak wygląda to od strony technicznej? Maxos Fusion to elastyczny system liniowy LED, który pozwala na swobodne rozmieszczenie opraw - mogą być to liniowe i nieliniowe moduły oraz oświetlenie akcentujące na szynach nośnych. Co ważne, spoty punktowe można swobodnie wpinać i wypinać z szyn oraz kierować ich światło w dowolną stronę. Dzięki temu oświetlenie łatwo dopasować do poszczególnych ekspozycji i tym samym atrakcyjnie wyeksponować towary jednocześnie nie narażając klienta na stały kontakt z bardzo intensywnym światłem.

Nie wszystkie zmiany widać gołym okiem

Nowy system oświetlenia nie tylko przeobraża codzienne zakupy w przyjemniejsze doświadczenie, ale także znacząco obniża zużycie energii. Dzięki modernizacji oświetlenia w przejętych sklepach Tesco, Netto ograniczy zużycie energii aż o 43% w skali całej sieci. Przekłada się to na 10 000 MWh zaoszczędzonej energii i ograniczenie śladu węglowego o 7500 ton rocznie. To tak jakby Netto zasadziło 330 000 drzew. Przy założeniu, że 1 ha lasu porasta 1000 drzew, byłby to obszar porównywalny do Borów Tucholskich. A to wszystko dzięki wymianie wyeksploatowanego oświetlenia LED starej generacji!

Ponadto firma zdecydowała się na rozwiązania systemowe Interact Retail, które jeszcze bardziej redukują zużycie energii. Rozwiązanie zostało zaadaptowane do potrzeb Netto i w zależności od placówki może wygenerować kolejne 30-35% oszczędności.

System Interact znacząco usprawnia zarządzanie i konserwację infrastruktury oświetleniowej. Wszystkie dane na temat poszczególnych opraw dostępne są na platformie, z pomocą której można je analizować i na bieżąco reagować na ewentualne usterki. Platforma służy także do wdrażania harmonogramów i spersonalizowanych scen oświetleniowych, co ułatwia zarządzanie godzinami otwarcia sklepu oraz dopasowanie poziomu światła do potrzeb danej chwili. Wpływa to na sprawniejszą prace personelu w sklepie, właściwą ekspozycję towarów oraz polepsza doświadczenia klientów. Dodatkowo do systemu można wpiąć różnego rodzaju kontrolery i czujniki – wówczas funkcje oświetlenie staje się infrastrukturą dla szeroko rozumianych rozwiązań IoT.

Wspólny cel: zerowa emisja

Potrzeba działań na rzecz klimatu jest niezwykle ważna i dotyczy wszystkich – nie tylko rządów państw, ale również firm komercyjnych. Signify udało się osiągnąć neutralność klimatyczną w 2020 roku. Teraz firma aktywnie wspiera w tego typu działaniach swoich partnerów w ramach programu „Race to Zero” oraz strategii zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze życie, lepszy świat 2025”.

Potencjał do oszczędności jest ogromny. Analiza Signify przeprowadzona wiosną 2021 roku wykazała, że wymiana przestarzałego oświetlenia w zaledwie trzech obszarach (oświetlenie uliczne, w służbie zdrowia i edukacji) pomoże zaoszczędzić Polsce 3 134 GWh rocznie. W 2021 roku była to równowartość 1 168 milionów złotych – a jak wiemy, ceny energii nieustannie rosną.

Na szczęście modernizacja oświetlenia nie jest kosztownym procesem – zwłaszcza jeśli wydatki porównamy z płynącymi z nich zyskami. Zyski z samej LEDyfikacji są znane i wykazywane od lat. Teraz jednak stajemy przed nowym faktem – wymiana już istniejącej, wieloletniej infrastruktury LED starej generacji też się opłaca! Nowoczesne oprawy LED w połączeniu z systemem sterowania przynoszą znaczące kilkudziesięcioprocentowe oszczędności, więc inwestycja zwraca się szybko. Ponadto zyskujemy lepszej jakości światło, które poprawia warunki pracy, a w przypadku sklepów i innych przestrzeni publicznych kreuje pozytywne doświadczenia klientów, czego przykładem jest Netto 3.0.