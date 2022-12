Biurowce, magazyny i galerie handlowe przyspieszają cięcia kosztów eksploatacji i zużycia mediów. Dlatego, rozpisane na najbliższe lata, strategie zrównoważonego rozwoju są lekko korygowane.

We Francji wprowadzony zostanie zakaz oświetlania w nocy witryn sklepowych i reklam na ulicach.

W Niemczech od 1 września do 28 lutego drzwi sklepów nie mogą być stale otwarte.

W Hiszpanii witryny sklepów nie mogą być podświetlane po godzinie 22.

W Grecji władze poleciły wyznaczenie obserwatorów zużycia energii, czyli pracowników, którzy mają nadzorować oszczędzanie.

W Polsce Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych wraz z Polską Radą Centrów Handlowych opracowała w poradnik opisujący możliwości i sposoby redukcji zużycia energii.

Wzrost cen energii oraz zagrożenia wynikające z ograniczeń poboru mocy branża nieruchomości komercyjnych przyjmuje z niepokojem.

- Najemcy biurowców i magazynów ponoszą największy ciężar, bo odpowiadają za koszty eksploatacyjne obiektów. Tymczasem one wzrosną mniej więcej o jedną trzecią do nawet 50 proc., a energii elektrycznej i pozostałych mediów niemalże o 50 proc. – wylicza Marzena Ciurzyńska, dyrektor w Dziale Zarządzania Nieruchomościami Colliers.

Również w przypadku centrów handlowych wzrosły koszty utrzymania obiektów.

– Stawki cały czas rosną, ale według szacunków naszych członków z czerwca, ceny energii elektrycznej wzrosły o 210 proc., a jej przesyłu – o 180 proc., co się przekłada na łączny wzrost kosztów utrzymania o 30 proc. – wylicza Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Gotowe pomysły na oszczędzanie energii

Dlatego Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych wraz z Polską Radą Centrów Handlowych opracowała w poradnik opisujący możliwości i sposoby redukcji zużycia energii i innych mediów w obiektach komercyjnych. Zestaw praktycznych wskazówek informuje o tym, jakie procedury wdrożyć, by oszczędzać prąd i mądrze eksploatować budynki.

- Publikacja jest stanowiskiem przedstawicieli sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce, którzy chcą stawić czoła wyzwaniom, jakie nakłada na nich sytuacja w kraju oraz obecne warunki geopolityczne i gospodarcze. Dążą też do tego, by zmniejszać ślad węglowy w ramach swoich strategii ESG, a nasz poradnik jest listą rozwiązań gotowych do zastosowania od zaraz – tłumaczy Agnieszka Jachowicz, dyrektor operacyjna, członkini zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

Krzysztof Poznański dodaje, że poradnik nie składa się z teoretycznych porad, lecz najlepszych praktyk.

– Zebraliśmy sprawdzone rozwiązania, które funkcjonują już w naszej branży. Mają służyć członkom naszych organizacji za wzór. Robimy to, ponieważ w obliczu zbliżającego się kryzysu, chcemy być również odpowiedzialni społecznie. Tak jak w krajach zachodnich, gdzie już wyłącza się między innymi oświetlenie witryn i inne iluminacje – wyjaśnia Krzysztof Poznański.

– wyjaśnia Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Jak Europa oszczędza energię?

Komisja Europejska wezwała państwa UE do zmniejszenia zużycia energii o 15 proc. do 31 marca 2023 r. w porównaniu ze średnią zużycia w ciągu ostatnich pięciu lat. Oznacza to m.in. obniżenie temperatury wewnątrz budynków do 19 stopni Celsjusza w okresie zimowym, a klimatyzacji w okresie letnim do 25 stopni Celsjusza. Państwa Unii planują zastosować się do wytycznych, a niektóre wprowadzają własne ograniczenia. Oto wybrane z nich:

• Niemcy - od 1 września do 28 lutego drzwi sklepów w Niemczech nie mogą być stale otwarte. W niektórych landach planowane jest obniżenie temperatury w nocy do 17 stopni Celsjusza i dostarczanie ciepłej wody tylko w wybranych godzinach. W budynkach użyteczności publicznej (bez szkół i szpitali) korytarze nie będą ogrzewane, a woda do mycia rąk nie będzie podgrzewana.

We Francji zaleca się także utrzymanie temperatury na poziomie 16-17 stopni w miejscach pracy i rozrywki, gdy nie ma w nich ludzi.

• Francja - klimatyzacja w budynkach powinna być ustawiana do temperatury 26 stopni Celsjusza, natomiast ogrzewanie do 19 stopni Celsjusza. Miejskie zabytki Paryża są od 23 września oświetlane do godz. 22, a temperaturę wody w basenach obniżono o 1 stopień. We Francji zaleca się także utrzymanie temperatury na poziomie 16-17 stopni w miejscach pracy i rozrywki, gdy nie ma w nich ludzi. Ponadto wprowadzony zostanie zakaz oświetlania w nocy witryn sklepowych i reklam na ulicach.

W niektórych niemieckich landach planowane jest obniżenie temperatury w nocy do 17 stopni Celsjusza i dostarczanie ciepłej wody tylko w wybranych godzinach.

• Hiszpania - do końca września każdy klimatyzowany lub ogrzewany lokal musi mieć mechanizm automatycznego zamykania drzwi. Zimą w budynkach publicznych maksymalna temperatura nie może przekroczyć 19 stopni Celsjusza, a witryny sklepów nie mogą być podświetlane po 22.

• Grecja - niedawno w Grecji nastąpiła sytuacja, w której OZE pokryły całe zapotrzebowanie na energię w kraju. Mimo to grecki rząd wzywa obywateli do oszczędzania energii. Oprawy w niektórych miastach zostaną wymienione na LED-owe. Władze poleciły także wyznaczenie obserwatorów zużycia energii, czyli pracowników, którzy w instytucjach publicznych i administracji mają nadzorować oszczędzanie.

• Finlandia – w październiku została zaplanowana kampania zachęcająca do ograniczenia zużycia energii.

• Dania - od 1 października w budynkach użyteczności publicznej temperatura miała zostać obniżona do 19 stopni Celsjusza (poza szkołami, szpitalami i domami opieki).

• Czechy - rząd ustalił maksymalne ceny energii elektrycznej i gazu. Premier Czech zapowiada oszczędności w budynkach publicznych, w tym wymianę oświetlenia na LED-owe.

