Oprócz klarownej komunikacji, drugim ważnym elementem „oswajania” pojęcia zrównoważonej mody będą cyfrowe paszporty produktów. Powinny zawierać informacje, które ułatwią podejmowanie świadomych ekologicznie decyzji zakupowych.

Około 50 proc. konsumentów nie wie, co oznacza sformułowanie zrównoważona moda. Z kolei ok. 70 proc. twierdzi, że to pojęcie wywołuje u nich poczucie winy - powiedział Kamil Mirowski, Senior Public Affairs Manager Poland & CEE Zalando podczas debaty Precop27 “ Zrównoważona moda”.

Zalando przeprowadziło ogólnoeuropejskie badania na temat zrównoważonej mody. Firma analizowała podejście konsumentów do luki między zachowaniem, a postawą.

- Wyniki pokazały, że ok. 60 proc. klientów przyznaje, że ważna dla nich jest jakość i trwałość produktów, co jest podstawą ich decyzji zakupowej – opisuje Kamil Mirowski.

Konsumenci deklarują, że interesują się składem materiałów, z których wykonane są ubrania, ale tylko 20 proc. z nich kieruje się tą wiedzą robiąc zakupy - tłumaczy Kamil Mirowski, Senior Public Affairs Manager Poland & CEE Zalando.

W przypadku aspektów ekologicznych sytuacja już nie wygląda tak optymistycznie.

– Konsumenci deklarują, że interesują się składem materiałów, z których wykonane są ubrania, ale tylko 20 proc. z nich kieruje się tą wiedzą robiąc zakupy. Oznacza to, że pojęcie zrównoważonej mody, zamiast ułatwiać, zaciemnia obraz – dodaje Kamil Mirowski.

Jak oswoić zrównoważoną modę?

Dlatego należy klientów należy edukować, mówiąc o korzyściach płynących z konkretnych danych.

- Lepiej informować między innymi o tym: jak bardzo trwałe są materiały, czy w procesie produkcji dobrze były traktowane zwierzęta, ile zużywa się wody i jaka jest podatność na recykling konkretnej rzeczy. Wówczas konsument o wiele łatwiej podejmuje świadomie decyzje – tłumaczy Kamil Mirowski.

Dlatego Zalando w zeszłym roku wprowadziło możliwość sprawdzania takich danych sprzedawanych na platformie rzeczy.

Zdaniem Kamila Mirowskiego, oprócz klarownej komunikacji, drugim ważnym elementem „oswajania” pojęcia zrównoważonej mody jest cyfryzacja.

- Cyfrowe paszporty produktów będą zawierały informacje, które odpowiedzą na najważniejsze pytania klientów dotyczące m.in. recyklingu i ponownego wprowadzenia konkretnej rzeczy do obiegu – wylicza Kamil Mirowski.