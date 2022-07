Jak Polacy spędzają czas w wakacje, kiedy są poza plażą?

Przy okazji turystycznych wyjazdów Polacy decydują się na zakupy w miejscach, do których nie maja na co dzień dostępu.

Wakacyjny wypoczynek nie należy do najtańszych.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że Polacy częściej zostają w kraju.

Jednak jak widzimy w aktualnych badaniach aż 64 proc. z nas decyduje się na choćby kilkudniowy wyjazd nad polskie morze, w góry, nad jeziora czy do stolicy.

Zwiedzanie, aktywny wypoczynek sportowy czy lenistwo na plaży to tylko niektóre z form spędzania wolnego czasu. Podczas urlopu Polacy chętnie odwiedzają również centra handlowe. – Te kilka wyjazdowych dni to czas na robienie sobie przyjemności, zakupy są jednym z silniejszych bodźców działających na ośrodek nagrody w naszym mózgu. Wg statystyk prawie połowa urlopowiczów (47%*) odwiedza galerie handlowe właśnie w czasie wypoczynku. Nad Bałtykiem to właśnie Designer Outlet Gdańsk jest jedną z gorętszych destynacji zakupowych z uwagi na fakt, że to jedyne centrum outletowe w regionie, a w dodatku ma bardzo bogatą ofertę znanych marek w zawsze niższych, outletowych cenach – mówi Katarzyna Czapran, Marketing Manager Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping.

Polak w wakacje w centrum handlowym

Wg badań zachowań zakupowych na wakacjach do centrów handlowych zaglądamy przede wszystkim po to, by dokupić brakujące rzeczy, ale też jak pokazują statystyki, 2/3 Polaków przyznaje, że na wyjazdach lubi „pochodzić po sklepach”. – Najczęściej turyści przyjeżdżają do nas po odzież sportową i outdoorową, ale też by zapolować na letnie okazje w super cenach. Zakupy w naszym centrum outletowym dla wypoczywających nad Zatoką Gdańską są jednym z punktów programu. Wakacyjni klienci też chętnie do nas wracają. Odwiedzalność i sprzedaż w letnich miesiącach jest porównywalna do zakupów przedświątecznych. W tym roku już zauważyliśmy, że scenariusz się powtarza - wskazuje Katarzyna Czapran.

Rzeczywiście analiza zachowań konsumenckich Shopper Story 2022, Consumer Trends & Future of Commerce pokazuje, że w tym sezonie zakupy nowej odzieży zadeklarowało aż 36% badanych Polaków – to ponad 2 razy więcej niż przed rokiem (15 proc.). Częściowo wynika to z faktu, że ubiegłoroczne lato nadal upływało pod hasłem pandemii – mniej imprez (tj. wesela, rocznice etc.) i mniej wyjazdów. Teraz Polacy chcą zrekompensować sobie „stracony czas”. Choć zakupy, nawet te wakacyjne, są bardziej przemyślane. Dlatego właśnie centra outletowe okazują się być świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą otrzymać wysoką jakość za bardzo przystępną cenę. Nowa sukienka, sandały, t-shirt ulubionej marki kupione w outlecie podczas wakacji nie muszą być „jednorazówką”, mogą posłużyć na kolejne sezony. To jest właśnie rozsądne gospodarowanie wyjazdowym budżetem.

Zakupy w stolicy

Warszawa jest jednym z częściej odwiedzanych miast – przed pandemią w ciągu roku miasto przyjmowało średnio ok 8-9 mln turystów. Covidowy spadek okazał się być chwilowy i miasto już odrabia straty. Warszawa kusi swoimi atrakcjami, wśród których zakupy są bardzo mocną pozycją. Szczególnie selektywne marki, których próżno szukać poza stolicą cieszą się zainteresowaniem turystów. – Ten trend jest mocno widoczny w Designer Outlet Warszawa. Choć centrum nie leży w śródmieściu, wypoczywający w Warszawie turyści chętnie przyjeżdżają do nas na zakupy. Wzmożony ruch stał się szczególnie zauważalny od czasu rozbudowy i wprowadzenia do oferty wielu nowych, międzynarodowych marek premium – podkreśla Agnieszka Kuś, Senior Marketing Manager Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping.

To obecnie największe w Polsce outletowe centrum z modą premium odwiedzają nie tylko polscy turyści, ale też ci z zagranicy, którzy doskonale znają centra czy miasteczka outletowe, tak popularne w całej Europie i lubią mieć dostęp do znanych marek w dobrej cenie (niższej od regularnej nawet o 70 proc.). – Dla gości spoza Unii Europejskiej mamy jeszcze jedno ułatwienie - możliwość natychmiastowego zwrotu podatku dzięki Tax Free. Jak się okazuje usługa ta cieszy się zainteresowaniem klientów, którzy kwotę nadpłaconego podatku mogą odebrać w tutejszym kantorze. Oczywiście najwięcej tego typu transakcji dokonywanych jest właśnie w letnich miesiącach – dodaje Agnieszka Kuś.

Letnie wyjazdy to czas, kiedy konsumenci pozwalają sobie na więcej, a zakupy i sprawianie sobie przyjemności to nieodzowna część rytuału wypoczynkowego. Znajdując się w centrum popularnych destynacji wakacyjnych Designer Outlet Gdańsk i Designer Outlet Warszawa stają się ważnym punktem w turystycznych planach urlopowiczów, którzy odwiedzają te miasta podróżując po Polsce.