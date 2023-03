Drewno, brązy, ale też wiosenne kwiaty i kolory. To znajdą klienci polskich centrów handlowych. Sprawdzamy propozycje sieci wnętrzarskich na wiosnę 2023.

Home & you na wiosnę ma propozycję w oczywistych wiosennych kolorach, ale też proponuje kontrastową czarno-białą zastawę.

Home & you od 20 lat zajmuje się importem i dystrybucją artykułów wyposażenia wnętrz. Marka jest obecna w Polsce, Algierii, Mołdawii, Rumunii, Czechach, Łotwie i Estonii. Sieć ma około 150 sklepów.

Homla na wiosnę z zajęczymi uszami

Homla na ten sezon ma dla klientów dużo zielonego i żółtego. Klienci, po wiosennych zakupach z sklepach sieci Homla zaniosą do domu kwieciste poduszki i szklane patery w wiosennym kształcie.

Spółka N2H jest właścicielem marki Homla zajmującej się sprzedażą wyposażenia wnętrz na rynku detalicznym oraz e-commerce. Obecnie posiada ponad 60 salonów w galeriach handlowych na terenie całego kraju.

Niebieski w odcieniu Duki

Wiosną Duka proponuje połączenie niebieskiego i białego. Klienci, którzy wybiorą się na wiosenne zakupy do Duka znajdą ceramikę z delikatnymi błękitnymi wzorami.

Pierwszy sklep Duka ze szkłem i ceramiką powstał w 1920 roku w Szwecji. W Polsce działa od 1999 roku. Od czasu otwarcia pierwszego sklepu w Warszawie sieć urosła do około 60 sklepów.

H&M Home

Kolorowe poduszki i zastawa dominują na fotografiach H&M Home. Na wiosennych dodatkach do wnętrz klienci H&M znajdą motywy owocowe.

W H&M Home stawia sobie za cel inspirowanie klientów do tworzenia stylowych wnętrz. H&M Home należy do grupy H&M – jednej z największych firm modowych i projektowych na świecie.

Drewniane motywy w Sinsay Home

Sinsay Home tej wiosny stawia na drewniane dodatki. Klienci sieci będą mogli wybierać spośród klasycznych motywów kojarzonych z wiosną.

Sinsay to Polska marka należąca do LPP. Sinsay działa na od 10 lat i jest obecny na 30 rynkach. Oferta Sinsay jest kierowana do różnych pokoleń

Wiosna w brązach z Zara Home

Zara Home zachęca do wiosennych zakupów zielonym makaronem prosto z Itali. Tym samym prezentuje swoje produkty do domowego robienia makaronu. Który klienci sieci będą mogli serwować na barwnych talerzykach z kotkami.

Zara Home to marka artykułów wyposażenia wnętrz należąca do Grupy Inditex. Od 2003 roku oferujemy dekorację dla domu. Sieć działa w 70 krajach w Polsce jest obecna w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.

