Jak wygląda e-commerce w dobie koronawirusa

Pandemia koronawirusa, której wszyscy staliśmy się ofiarami na początku 2020 roku, zmienia na naszych oczach świat, który znamy od wielu lat. Świat otwarty na wszelkie możliwości: spotkań, zakupów, podróży. Decyzją polskiego rządu, zamknięte zostały obiekty handlowe powyżej 2 tys. mkw, nieczynne są wszystkie bary, restauracje oraz placówki rozrywkowe. W domach z kolei zamknęli się ludzie – odbywający albo obowiązkową kwarantannę, albo domową izolację, i ograniczający ryzyko zachorowań.

- W takiej sytuacji wielu przedsiębiorców szuka szansy na sprzedaż swoich towarów w internecie, do którego wciąż dostęp mają wszyscy i w którym łatwiej zrobić zakupy niż w zamkniętym, albo oddalonym od domu i nie wzbudzającym zaufania ze względu na zetknięcie z innym ludźmi, sklepie stacjonarnym. To, że sprzedaż przeniosła się do internetu widać najlepiej po naszych danych – zebranych w pierwszej połowie marca na platformie sklepów internetowych Shoper. Zainteresowanie otwarciem sklepu internetowego, w marcu 2020 wzrosło o połowę w porównaniu z tym samym miesiącem w roku ubiegłym - mówi Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Więcej zakazów, więcej nowych e-sklepów

W porównaniu z podobnym okresem w 2019 roku, w marcu tego roku najwięcej nowych sklepów zakłada się w branżach: książki i multimedia, spożywcza, upominkowa, zdrowie i uroda oraz dom i ogród.

Sklepy, które pracują dłużej, w pierwszych piętnastu dniach marca odnotowały 23 proc. więcej transakcji niż średnio w lutym. Największe wzrosty notują branże: artykuły spożywcze (wzrost zamówień na poziomie 239 proc.), zdrowie i uroda (apteki, drogerie online - 138 proc. zamówień więcej) oraz elektronika i art. dziecięce. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też branża upominkowa i sprzedająca książki oraz multimedia.