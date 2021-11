Jak wygląda HalfPrice w Gemini Park Tarnów? Zobaczcie zdjęcia!

W Gemini Park Tarnów zadebiutował HalfPrice. To na razie jedyny taki sklep w tej części Małopolski. Jest duży - liczy 2381 mkw. To także pierwszy salon kategorii off price w ofercie obiektu.

Konsumenci stają się coraz bardziej value shopperami. Mocniej zaznacza się też smart shopping. HalfPrice doskonale wpisuje się w te trendy.

HalfPrice wybiera wyłącznie najlepsze lokalizacje, a jeśli chodzi o centra handlowe, to liderów na lokalnych i regionalnych rynkach.

Dzięki multibrandowej formule HalfPrice, Gemini Park Tarnów zyska wiele unikalnych, dotąd nieobecnych na lokalnym rynku marek.

HalfPrice to dziś jedna z najgorętszych marek. - Brand powstał w oparciu o bardzo popularny na świecie koncept off price, z uwzględnieniem najnowszych trendów na polskim rynku handlowym, w tym związanych z dynamicznym rozwojem segmentu value. To również marka uważnie przyglądająca się potrzebom konsumenta i lokalnego rynku – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

Konsumenci chcą polować na okazje

Oferta sklepu w Gemini Park Tarnów zawiera m.in. odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Konsumenci stają się coraz bardziej value shopperami. Poszukują cenionych marek, ale jednocześnie chcą polować na okazje. W Polsce coraz mocniej zaznacza się też smart shopping. HalfPrice doskonale wpisuje się w te dominujące trendy, tworząc kupującym miejsce, w którym znajdą zarówno jakość, jak również stale niską cenę. To świeże spojrzenie na rynek i ewoluujące potrzeby konsumenta, które idealnie wpisują się także w naszą strategię rozwoju tenant miksu – mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

W tę strategię wpisuje się jeszcze jedno. – Od lat Gemini Park wybierany jest przez mieszkańców Tarnowa, ale także kilkunastu ościennych miejscowości ze względu na bogactwo dostępnych tu polskich i zagranicznych marek. Pod tym względem jesteśmy centrum nr 1 w regionie, mając nie tylko najszerszą, ale i najbardziej zróżnicowaną ofertę. Dzięki multibrandowej formule HalfPrice zyskamy kolejne marki w naszym tenant miksie, w tym wiele unikalnych, dotąd nieobecnych na lokalnym rynku – dodaje.

Piąta nowość w ofercie Gemini Park

HalfPrice to już piąta nowość w ofercie Gemini Park w tym roku. W ostatnich miesiącach tenant mix wzbogacił się o sklepy PUMA, LeeCooper, kaes oraz Homla.

– Nowe umowy to zasługa trwającej rekomercjalizacji oraz przebudowy obiektu. Dzięki tym działaniom wydzieliliśmy nową, atrakcyjną przestrzeń dla nowych marek. Ostatnie otwarcia to dopiero początek ekscytujących zmian – informuje Zbigniew Nowak.