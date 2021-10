Jak wynająć powierzchnie handlowe w dobie pandemii? Odpowiedź dają outlety

Wynajem lokali w centrum handlowym to podwójne wyzwanie. Po pierwsze, trzeba zbudować taki tenant mix, który będzie interesujący dla klienta, przyciągnie i przywiąże go do miejsca zakupowego, po drugie, będzie zyskowny dla centrum i spełni rolę wieloletniej rekomendacji dla kolejnych potencjalnych najemców. Szczególnym przypadkiem są centra outletowe, które muszą dodatkowo liczyć się z polityką komunikacyjną i strategią biznesową swoich najemców, w większości przypadków inną, bardziej restrykcyjną od tej regularnej.

Designer Outlet Gdańsk, fot. mat. prasowe

- Centra Designer Outlet są przykładem stabilnego rozwoju portfolio oferty modowej i lifestylowej. Dzieje się tak m.in. dzięki przejrzystemu zdefiniowaniu profilu marki Designer Outlet, stawianych sobie jasnych celów biznesowych i komunikacyjnych oraz konsekwentnie prowadzonej polityce leasingowej, którą znają nasi partnerzy – mówizałożyciel i dyrektor zarządzający ROS Retail Outlet Shopping.

– W polskich obiektach postawiliśmy na rozbudowywanie segmentu premium i realizujemy ten cel. W ostatnich latach otrzymywaliśmy mnóstwo zapytań od wielu producentów i resellerów, którzy mają w planach rozszerzenie działalności na polskim rynku w obszarze sprzedaży outletowej. Dzięki zakończonej rozbudowie Designer Outlet Warszawa mogliśmy pozytywnie odpowiedzieć na podobne zapytania i osiągać cel biznesowy – dodaje.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Designer Outlet Warszawa, fot. mat. prasowe

Jednak wynajem powierzchni handlowej to sztuka negocjacji, zwłaszcza w obecnych pandemicznych czasach. Obie strony muszą spełniać szereg warunków, by doszło do współpracy.



O co najczęściej pytają potencjalni najemcy?

Najemców rzecz jasna interesują wszystkie te dane, które składają się na planowanie sprzedaży. Są to informacje dotyczące foot fallu, średnich obrotów uzyskiwanych przez najemców w danej kategorii, zmian związanych z ewentualnymi rozbudowami lub zwalnianymi lokalami. Niezwykle ważna jest wreszcie polityka cenowa i jej komunikacja przez najemcę, która wymagana jest umową. Musi ona mianowicie spełniać warunki centrum outletowego, czyli na metce muszą być widoczne dwie ceny – regularna i outlet. Dzięki temu klient jest nieustannie informowany o korzyści płynącej z zakupów w outlecie.

1

2

3