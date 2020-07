Jak zdalnie skomercjalizować galerię handlową?

Wynajem centrum handlowego to zwykle długotrwały i żmudny proces, podczas którego właściciele prowadzą równolegle wiele niełatwych rozmów z potencjalnymi najemcami. Klauzule o wyłączności na dany asortyment w obrębie centrum, zapewnienia co do konkretnego poziomu wynajmu powierzchni handlowej, gwarancje dotyczące obecności w obiekcie innych marek, zobowiązania do otwarcia centrum w z góry ustalonych okresach, czy graniczne terminy wydania lokali – to jedynie przykładowe zagadnienia, które muszą zostać szczegółowo uregulowane w umowach najmu, a które pokazują skalę skomplikowania całej procedury.

Dotychczas właściciele zarządzali tymi danymi wykorzystując arkusze kalkulacyjne, abstrakty (wyciągi) z umów najmu oraz pocztę elektroniczną. Kancelaria Causa Finita, zajmująca się obsługą prawną centrów i sieci handlowych, przygotowała dla nich specjalne, dedykowane oprogramowanie Lease Commander, które w przejrzysty sposób organizuje i ułatwia zarządzanie procesem komercjalizacji. Można z niego korzystać na komputerze, tablecie czy smartfonie.

System umożliwia zebranie w jednym miejscu istotnych warunków biznesowych ze wszystkich umów, zestawienie ich ze sobą i wykrycie ewentualnych sprzeczności. W trakcie negocjacji ułatwia też wykrycie, że żądania jednych najemców nie mogą być spełnione wobec deklaracji złożonych wcześniej innym najemcom. Pomaga prawidłowo określić zakres dozwolonej działalności, kształtować harmonogram inwestycji i formułować inne zapisy. Nowe oprogramowanie pomaga zarządzać komercjalizacją centrum handlowego w sposób zdalny, co jest również niezwykle ważne w dobie pandemii koronawirusa.

- W związku z dużym zainteresowaniem Lease Commanderem, pierwsze wdrożenia będą miały miejsce u naszych aktualnych klientów. Prowadzimy w tym zakresie zaawansowane prace. Prawnicy zespołu odpowiedzialnego za komercjalizację zajmą się wprowadzaniem danych, co sprawi, że implementacja oprogramowania u klienta odbywać się będzie w sposób skoordynowany, bez niepotrzebnych tarć organizacyjnych, a stała współpraca w zakresie obsługi prawnej pozwoli nam udoskonalać użytkowe funkcje programu– mówi mec. Diana Kalita, zarządzająca praktyką komercjalizacji w kancelarii Causa Finita.

