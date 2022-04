Jak zielone centra handlowe dbają o ludzi i środowisko?

Tereny zielone, łąki kwietne, energooszczędne technologie czy akcja „Godzina dla Ziemi” - to czynniki, dzięki którym polskie centra handlowe mogą ubiegać się o certyfikat BREEAM. Sprawdzamy, które obiekty handlowo-usługowe udowodniły w 2022 roku, że są blisko środowiska i człowieka.

W Światowy Dzień Zdrowia sprawdzamy, które centra handlowe są zielone.

Galeria Mazovia, Galeria Łomianki, Outlet Park w Szczecinie, Blue City i Hala Koszyki to m.in. obiekty, które w 2022 roku otrzymały certyfikat BREEAM.

Metro Properties na początku roku szczyciło się tym, że z sukcesem przeszło certyfikację wszystkich obiektów.

Galeria Mazovia

Należące do CBRE Investment Management Galeria Mazovia otrzymało wynik 87,5 proc. w certyfikacji BREEAM. Obiekt odznaczył się ekologicznymi rozwiązaniami w strefie food court, wspieraniem aktywność sportowej pracowników galerii i mieszkańców Płocka oraz brała udział w akcję WWF „Godzina dla Ziemi”. Czytaj dalej: Galeria Mazovia z wynikiem Outstanding w systemie oceny BREEAM.

Fot. mat. pras.

Galeria Łomianki

W styczniu galeria łomianki cieszyła się uzyskaniem oceny bardzo dobrej i tym samym po raz drugi otrzymała certyfikat BREEAM In-Use. Galeria Łomianki znajduje się tuż przy Kampinoskim Parku Narodowym m.in. dlatego jej motto to: „Naturalnie, wszystko, blisko”. Przeczytaj więcej: Galeria Łomianki kolejny raz z certyfikatem BREEAM.

Fot. mat. pras.

Outlet Park w Szczecinie

Zarządzanie zgodnie z zrównoważonym rozwojem certyfikatem BREEAM potwierdził Outlet Park w Szczecinie. Obiekt otrzymał ocenę Excellent w dwóch kategoriach – Asset Performance i Building Management. Czytaj dalej: Outlet Park w Szczecinie otrzymał certyfikat BREEAM.

Fot. mat. pras.

Blue City

W Blue City działa energooszczędny system klimatyzacji powierzchni ogólnodostępnych. W centrum zostały zainstalowane systemy oszczędzające wodę i energię. Sukcesywnie jest wymieniane oświetlenie na oświetlenie LED. To niektóre aspekty, które zaważyły na tym, że warszawskie centrum handlowe mogło w marcu 2022 roku pochwalić się oceną bardzo dobrą w certyfikacji BREAM In – Use v.6 Czytaj dalej: Blue City z certyfikatem BREEAM In-Use.

Fot. mat. pras.

Hala Koszyki

Ocenę z Very Good na Excellent udało się zmienić stołecznej Hali Koszyki. O tym co było potrzebne by podnieść certyfikat BREEAM przeczytasz w tekście: Hala Koszyki jeszcze bardziej ekologiczna.

Fot. mat. pras.

Centra handlowe M1

Na początku roku 2022 Metro Properties ogłosiło uzyskanie BREEAM dla wszystkich obiektów handlowych M1. Centra uzyskały ocenę Outstanding w kategorii Building Management oraz „Excellent” w kategorii Asset Performance. O terenach zielonych przy M1 i innych działaniach, które zagwarantowały M1 zielony certyfikat przeczytasz w: Centra handlowe M1 z certyfikatami BREEAM In-Use na poziomie Outstanding i Excellent.

Fot. mat. pras.

Metro Properties zdobyło także BREEAM Awards 2022 dla centrum handlowego w Łodzi. Był to jedynym obiekt z Polski, nagrodzonym w tegorocznej edycji w tej kategorii.

Fot. mat. pras.