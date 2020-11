Jak zrobić bezpieczne zakupy na Święta w centrum handlowym?

Centra handlowe są jednymi z najbezpieczniejszych miejsc w przestrzeni publicznej pod kątem rygorów sanitarnych zastosowanych w obiektach handlowych. Stosowanie się do zaleceń ekspertów, wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego jest obowiązkiem zarówno właścicieli, najemców obiektów handlowych, jak i klientów. Polska Rada Centrów Handlowych przygotowała poradnik „Jak zaplanować bezpieczne zakupy świąteczne”. Lista porad przypomina klientom o odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i inne osoby przebywające w obiektach handlowych i pomaga w sprawnej realizacji zakupów. DDM – Dystans, Dezynfekcja, Maseczki – te trzy zasady niezmiennie obowiązują w czasie pandemii i są podstawą poradnika, który pomoże konsumentom zadbać o bezpieczeństwo ich, ich najbliższych i personelu sklepów świadczących usługi na rzecz konsumentów.

Poradnik dla klienta – jak zaplanować bezpieczne zakupy?

1. Zrób listę zakupów – w notesie, aplikacji, na kartce. Dzięki temu czas spędzony w sklepie będzie bardziej efektywny.

2. Zaplanuj swoją wizytę w galerii - wybierz dzień i godziny, w których jest najmniej osób – podpowiadamy: najlepiej do godz. 15:00 od poniedziałku do czwartku.

3. Wchodzac do obiektu , zawsze przed rozpoczęciem zakupów zdezynfekuj ręce.

4. Trzymaj dystans – minimum 1,5 metra od pozostałych kupujących.

5. Bądź jak ninja – zakrywaj nos i usta, najlepiej maseczką.

6. Poluj w pojedynkę – na zakupy wybieraj się sam.

7. Pamiętaj: „towar macany, należy do macanta” – dotykaj tylko tych produktów, którymi jesteś zainteresowany.

8. Staraj się płacić bezdotykowo.

9. Bądź cierpliwy i uprzejmy jeśli zaistnieje konieczność czekania na wejście do sklepu lub galerii.

10. Słuchaj komunikatów głosowych, reaguj na polecenia obsługi centrum handlowego – Twoje zdrowie i bezpieczeństwo, to również zdrowie i bezpieczeństwo Twoich najbliższych

Przygotowanie taktyczne

Pamiętajmy, że wiele osób będzie chciało zrobić zakupy w okresie przedświątecznym, myśląc o potrzebach innych postawmy na efektywność. Pomoże nam w tym przygotowana wcześniej lista potrzeb i marzeń, czyli po prostu lista zakupów. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu efektywnie zaplanujemy nasz czas spędzony w sklepie. Warto wybrać dzień i godziny, w których galerie są odwiedzane przez mniejszą liczbę osób. Najlepszą porą będą godziny między 12:00 a 15:00 od poniedziałku do czwartku. Planując wizytę w galerii handlowej, pamiętajmy o godzinach dla seniorów, dla których wejście do wybranych sklepów (spożywcze, apteki i drogerie) zarezerwowano między 10:00 a 12:00, w dni robocze poza weekendami.