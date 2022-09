Najbardziej znaczące zjawiska, mające wpływ na rzeczywistość i przyszłość handlu w internecie dotyczą zmiany myślenia i innowacyjności.

Dużym wyzwaniem i polem innowacji jest dziś wszechobecny wątek wartości, w tym także niezwykle wrażliwy wątek naszej prywatności w internecie.

Od lewej: Aleksandra Trapp, Head of Culture & Trends, Infuture Institute, Witold Ferenc, CEO, Founder, OpenApp i Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, DlaHandlu.pl

Prywatność jest mocnym trendem, ale okazuje się, że różnie ją rozumiemy. Paradoksalnie młodsze, bardziej zaawansowane technologicznie pokolenia mają inne pojęcie prywatności i inne przekonanie o tym, co jest konieczne - mówiła podczas Property Forum 2022 Aleksandra Trapp, Head of Culture & Trends, Infuture Institute.

Prywatność znaczy dla różnych osób zwykle coś innego. Jednak koncepcja, że wszyscy potrzebujemy prywatności ewoluuje w świadomość, że mamy pełne prawo do prywatności w sieci.

Dzisiejsze myślenie o prywatności bardzo mocno się zmienia. I ta zmiana świadomości postępuje wraz z rosnącym coraz bardziej cyfrowym światem.

W handlu internetowym - w tym szybko rosnącym i podbijającym świat współczesnego handlu trendzie - wymagane są dane. Dane, które praktycznie wszędzie trzeba podawać. Jednak czy naprawdę i koniecznie trzeba?

Już wkrótce może się okazać, że nie jest to aż takie konieczne.

- Najbardziej znaczące zjawiska, wpływające na rzeczywistość i przyszłość handlu to kwestia zmiany myślenia i własnej innowacyjności - uważa Witold Ferenc, CEO, Founder, OpenApp.

Handel: potrzeby i wartości

Na naszych oczach następuje redefinicja świata: potrzeb ludzi i ich wartości. Dziś prywatność to nie tylko dane, to także inne elementy.

Przewagą małych firm jest innowacyjność. Duże korporacje zwykle nie chcą wchodzić w nowe projekty.

Zawsze w przypadku nowych produktów u wielkich graczy pojawia się pytanie, czy konkurencja już to robi.

Ryzyko zaniechania czy porażki projektu jest w takich firmach gigantyczne, a więc nikt nie chce wejść w nowy projekt jako pierwszy.

Jeśli robi to już konkurencja, to wtedy wszyscy chętnie wchodzą.

Jak zrobić dobry e-comerce?

W jaki sposób zatem innowacyjne trendy można przełożyć na praktykę?

Mówiąc krótko: odważnie.

- Jak zakładałem Frisco, wszyscy mówili mi, żebym tego nie robił. Większość innowacyjnych biznesów pochodzi z inspiracji. To nie są produkty wymyślone podczas sesji jogi ani w medytacji - wyjaśnia Witold Ferenc, CEO, Founder, OpenApp.

Ale zdaniem innowatorów biznesowych i obserwatorów trendów czymś zupełnie innym jest innowacja, czymś innym kopiowanie. A patrząc czysto praktycznie: kopiowane biznesy bardzo rzadko osiągają sukcesy.

– Bo tam brakuje mitu założycielskiego. Brakuje biznesowego DNA - uważa Witold Ferenc.

Jego zdaniem skopiowanym firmom brak unikalnego pomysłu, który stoi za każdym udanym start-upem. Brakuje pytania założyciela, który wpadł na pomysł: jak.

Jak zmienić - na przykład: sposób zamawiania taksówek - to w przypadku Ubera, Albo - jak zmienić sposób robienia zakupów, jeśli chodzi o Frisco.

– Motywacja i energia, jaka za tym idzie jest zupełnie inna. Patrzenie na trendy i sprawdzanie, jak się wpisujemy w potrzeby konkretnego klienta - wyjaśnia Witold Ferenc.

Nieznośne podawanie danych

Dziś biznesy e-commerce tracą gigantyczne pieniądze na tym, że konsumenci porzucają koszyki. Robią tak, bo w gruncie rzeczy nikomu się nie chce wypełniać wielu analogicznych formularzy i udzielać różnych zgód przez półtorej minuty.

Zdaniem start-uperów - aby odnieść sukces, to trzeba znajdować prawdziwe problemy i oferować skuteczne rozwiązania, zachowując innowacyjne podejście.

Dawać klientom właściwe odpowiedzi na ich prawdziwe, realne potrzeby.

Pracujący nad nowymi metodami płacenia z większym poszanowaniem prywatności Witold Ferenc szacuje, że około 70 proc. transakcji może być radykalnie zredukowana.

To bardzo pomoże sklepom, bo będą miały mniej danych, za które ponoszą odpowiedzialność. Klientom uprości to życie. A sprzedającemu jest wszystko jedno, jak ktoś ma na imię, poza nielicznymi wyjątkami, kiedy kupując lodówkę musimy podać dostawcy adres zamieszkania albo w przypadku kupna przedmiotów, na które potrzebujemy faktury.

Z punktu widzenia konkretnej transakcji sprzedawcy nie są potrzebne dane osobowe, bo one nie są potrzebne dla przeprowadzenia transakcji.

Moda vs prawdziwe potrzeby

Bywa, że wśród pojawiających się trendów są oferowane rożne opcje. Rzeczy, które mogą być, ale równie dobrze mogą nie być. Popularne, chwilowe mody.

Wiele firm zarabia gigantyczne pieniądze na modzie, w ciągu kilku tygodni.

- Jeśli ktoś ma dobre oko i wychwytuje te zmiany, które są dziś tu i teraz, atrakcyjne dla grupy docelowej na przykład nastolatków, którzy mają dużą potrzebę nowości i dotykania, to daje sobie szansę. Szansę zarabiania na skutecznym marketingu - uważa Aleksandra Trapp, Head of Culture & Trends, Infuture Institute.

Natomiast rozwiązanie prawdziwej potrzeby, przyjście do klienta z rzeczywiście pożądanym rozwiązaniem sprawia, że produkt jest innowacyjny, nowatorski i podbija rynki.

I właśnie to - zdaniem specjalistów - odróżnia innowacje od prostego kopiowania.

Raporty CSR-owe dzisiaj są interesujące dla młodych osób, które szukają u marek autentyczności lub sprawdzają, co dana firma może im oferować.

- Warto obserwować zmieniające się pokolenia, ich wartości i to, co jest dla nich istotne. Warto obserwować zmiany zachodzące w nas - mówi Aleksandra Trapp.

Jak chodzi o modę i to dziś szczególnie aktualny jest przypadek TikToka. Zdaniem specjalistów tu warto się bardzo gruntownie zastanowić, bo nie każdemu będzie z TikTokiem do twarzy.

Platforma ma swoją specyfikę, która nie musi do końca pasować do tego, jakie wartości i jaką filozofię działania ma konkretna, rozważająca obecność w tym kanale firma.

Demokracja w handlu i komunikacji

Duże platformy – które dziś przewodzą zmianie dotyczącej myślenia o tym jak działa świat i handel, stworzyły możliwość demokratycznej komunikacji.

Mimo wszystkich zarzutów, jakie dziś do nich mamy, obiektywnie wnoszą na przykład możliwość takiej komunikacji, która do niedawna w skali świata była nie do pomyślenia.

Podobnie platformy handlowe, które dają korzyść i wartość produktu od lokalnych, niewielkich dostawców, zupełnie niezależną od mody.

E-commerce przyszłości to kilka ogromnych platform i trendy, ku którym w przyszłości będą się kierować.

– Ale nie warto nie doceniać małych. Bo mali mają możliwości, których wielcy nie są w stanie oferować - podkreśla Witold Ferenc.

Dziś Frisco, które miało wiele lat kłopoty finansowe, patrząc na platformę Carrefour czy Tesco, które kupują technologię od globalnych platform nie ma żadnych kompleksów.

Ale duże e-commercy to jest właśnie gigantyczna szansa dla małych przedsiębiorstw: na przykład sprzedawać kosmetyki z dostawą uzupełniania, bez opakowań plastikowych. Albo lokalnie świeże produkty.

- To jest ta magia, że dziś za 100 USD miesięcznie możemy zrobić coś, na co do niedawna trzeba byłoby wyłożyć 200 tys. USD. Dziś możemy skoncentrować się na dostawie własnego biznesu do klienta docelowego - mówi Ferenc.

Jego zdaniem fakt, że ogromne platformy gigantycznie szybko się dziś rozwijają on balance jest na plus dla małych firm. I koszty są rozłożone zupełnie inaczej.

Dla maleńkiego start-pu zrealizować projekt, to zrealizować osobiste marzenie. To być albo nie być właściciela. Dla wielkich graczy rynkowych to samo działanie często po prostu jeszcze jedno wyzwanie: wyjdzie lepiej lub gorzej, ale co do zasady cały biznes od tego nie polegnie.

Doświadczanie metaversum

Odczuwanie rzeczywistości za pomocą technologii dziś tak naprawdę nie wydaje się to być możliwe.

Natomiast określanie rzeczywistości użytkowej za pomocą silnika, który zaproponuje klientom spersonalizowane zakupy, przy uwzględnieniu bardzo specyficznych preferencji danej osoby - to jest jak najbardziej możliwe i już wkrótce bardzo realne.

Precyzja targetowania reklamowego staje się wówczas zupełnie inna: dopasowana i finezyjna. Silnik może na podstawie historycznych zakupów konstruować oferty i proponować te rzeczy, które mają dużą wartość dla osoby robiącej zakupy.

- I mogą być one proponowane i zamawiane przy zachowaniu całkowitej prywatności, bo do takiego proponowania zakupów nikt nie potrzebuje wiedzieć jak ktoś ma na imię. A całość transakcji może być przeprowadzana przez nasz bank, który i tak dysponuje naszymi wszystkimi danymi – uważa Witold Ferenc.

Maszyna, która dziś w sklepie NIKE naprawia obuwie wydaje nam się być sprzeczna z filozofią marki.

Ale możliwe, że to wpisująca się w aktualny trend oszczędzania zasobów i planety opowieść lojalnościowa dla klientów marki.

Firma, która dziś naprawia nam za darmo buty ze swoim znakiem, wpisuje się w globalny trend oszczędzania, i robi to po to, by wpisać się dobrze w nasz prywatny, osobisty system wartości.

- W ten sposób chce mieć wpływ na to, że nasz kolejny zakup, na przykład za pół roku, przyjdziemy sfinalizować właśnie do sklepu tej marki - mówi Aleksandra Trapp, Head of Culture & Trends, Infuture Institute.

