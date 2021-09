Jakie kolekcje pojawią się jesienią? Grupa VRG przedstawiła najnowsze kolekcje swoich marek

Od kilku lat Grupa VRG konsekwentnie rozwija segment fashion w kierunku casual. Wspólnym trendem na nadchodzący sezon jest we wszystkich kolekcjach łączenie mody formalnej z miejskim stylem. Marki proponują zestawienie eleganckich krojów ze swobodnymi i streatwearowymi elementami garderoby.

Marka VISTULA zaczerpnęła inspirację na nowy sezon ze skandynawskiej filozofii życia oraz z surowego krajobrazu Północnej Europy. Nazw głównej kolekcji to NORRSKEN, co w języku szwedzkim oznacza zorzę polarną. Po raz pierwszy VISTULA prezentuje także pełną kolekcję dla kobiet: VISTULA WOMAN. W kolejnych miesiącach marka pokaże przemodelowany format salonu, z nową wizualizacją.

BYTOM, inspirując się latami 60., łączy vintage ze współczesnym krawiectwem. Wólczanka stawia na styl casual i proponuje wygodne, miejskie ubrania. Z okazji 50-lecia założenia oraz 30-lecia obecności na polskim rynku Deni Cler Milano prezentuje jubileuszową kolekcję „La vita è bella”, opowiadającą o miłości do życia.

W połowie września W.KRUK przedstawił autorską kolekcję biżuterii, stworzoną we współpracy ze znana dziennikarką telewizyjna i youtuberką Magdą Mołek.

– Nasze marki odzieżowe wchodzą w sezon jesień-zima z nowymi kolekcjami, które skomponowaliśmy w odpowiedzi na najnowsze trendy. Cały czas rozwijamy się w kierunku casual, nie zapominając o modzie formalnej. W sklepach Vistuli i Wólczanki nasi klienci wyposażą się w total look. W.KRUK startuje z kolei z siódmą edycją kolekcji ambasadorskiej – podkreśla Radosław Jakociuk, wiceprezes VRG odpowiedzialny za działalność operacyjną i piony marek.

W nadchodzącym sezonie VISTULA stawia na minimalizm, proste kroje, różnorodne faktury oraz struktury. Główna jesienno-zimowa kolekcja NORRSKEN inspirowana jest Skandynawią – jej dziką i piękną naturą, wyjątkowymi zjawiskami atmosferycznymi, a także stylem życia opartym na harmonii i spokoju. Aby w pełni poczuć skandynawski klimat VISTULA wybrała się w podróż do krainy harmonii, prostoty i umiaru, do szwedzkiego miasteczka Abisko. Miejsce to znane jest jako najlepszy punkt obserwacyjny zorzy polarnej. Tam została zrealizowana sesja wizerunkowa kolekcji NORRSKEN.

Proste formy, naturalne materiały, subtelna gama kolorystyczna nawiązują do przyrody terenów podbiegunowych. Marka przygotowała również ofertę skierowaną do młodszej grupy odbiorców, VISTULA RED. W sklepach znajdziemy też elementy kolekcji kapsułowych: DAVID BOWIE BY VISTULA (inspirowanej stylem i twórczością artysty) i VISTULA RETRO MOVE (czyli odzież dla aktywnych inspirowana stylem retro). Na tych modelach ubrań widoczne jest odświeżone logo marki z lat 90.