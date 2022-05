Jakie korzyści płyną z cyfrowego parkingu

Cyfryzacja parkingu sprawdza się przy obiektach każdej wielkości.

Digitalizacja parkingu pozwala m.in. na płatność za postój przez telefon.

Cyfrowe rozwiązania przy obsłudze parkingu pozwalają zarządzać obłożeniem obiektu.

Użytkownik końcowy parkingu cyfrowego zyskuje natomiast wygodną nawigację i bezobsługowy dostęp do parkingu, korzystanie z miejsca postojowego, a także możliwość zapłacenia za nie telefonem.

Proces cyfryzacji parkingu polega na podniesieniu jego automatyzacji oraz dostępności poprzez wykorzystanie inteligentnych technologii. Dzięki rozwiązaniom typu smart parking, staje się szeroko dostępny, komfortowy i praktycznie bezdotykowy. Urządzenia, takie jak kamery automatycznie rozpoznające tablicę rejestracyjną samochodu, rozwiązania IoT, pokazujące dostępność parkingu w czasie rzeczywistym oraz portale internetowe do łatwego zarządzania parkingiem przez administratora i aplikacje mobilne, umożliwiające klientom wjazd na parking za pomocą ich telefonów, bezpośrednio przyczyniają się do poprawy jakości parkowania.

Smart parking może usprawnić zarządzanie i korzystanie z miejsc postojowych

- Głównym założeniem transformacji cyfrowej parkingów jest przekształcenie ich w inteligentną i przyjazną kierowcom przestrzeń, która jest w pełni obsługiwana z poziomu telefonu. Budowanie przewagi konkurencyjnej opiera się natomiast na uproszczonym procesie zarządzania obiektem, optymalizacji i uszczelnieniu procesów oraz podniesieniu prestiżu lokalizacji, czyniąc ją bardziej atrakcyjną i wartościową, co odgrywa kluczową rolę przede wszystkim w centrach dużych miast, gdzie korki bardzo często generowane są przez uczestników ruchu drogowego, poszukujących miejsc postojowych – mówi Jacek Sikorski, dyrektor sprzedaży w NaviParking.

Digitalizacja przestrzeni parkingowej pozwala właścicielowi w pełni decydować o jej obłożeniu. To on, dzięki managerowi webowemu, widzi ruch na parkingu w czasie rzeczywistym, jak również ma wpływ na liczbę przeznaczonych do rezerwacji miejsc parkingowych. Ponadto, o przyjeździe klienta dowiaduje się z wyprzedzeniem, jednocześnie zyskując gwarancję stałego dopływu kierowców z wykupionymi rezerwacjami czy abonamentami. Parkingiem może zarządzać zarówno przy pomocy telefonu, jak i komputera, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.

Cyfryzacja i automatyzacja parkingu z wykorzystaniem software'u wpływa na redukcję kosztów oraz optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni z uwzględnieniem zmieniającego się zapotrzebowania użytkowników na miejsca postojowe. Jego główną zaletą jest elastyczność – może być on współdzielony, zarządzany w czasie rzeczywistym, posiada różne warianty cenowe i usprawnia proces parkowania. Dzięki aplikacji mobilnej, parkingi stają się widoczne dla kierowców, którzy następnie są nawigowani do najbliższych miejsc parkingowych. Dotychczas niewykorzystane zasoby stają się dodatkowym źródłem dochodu. Płatności mobilne są wygodne dla użytkowników, a cyfryzacja zmniejsza koszty operacyjne, w tym koszt biletów parkingowych czy utrzymania automatów. Współdzielona i zrównoważona mobilność wpisuje się także w ekologiczne trendy w zakresie redukcji korków oraz zanieczyszczenia powietrza, które często wynikają z bezskutecznego, a także czasochłonnego poszukiwania parkingu.