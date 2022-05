Jakie trendy zdominują rynek nieruchomości komercyjnych w 2022 roku?

I kwartał 2022 roku przyniósł ogromne zmiany w globalnym i lokalnym obrazie gospodarczym. Wojna w Ukrainie, wygasająca pandemia, wysoka inflacja, wprowadzenie Polskiego Ładu czy stale rosnące stopy procentowe – to wszystko miało wpływ na branżę nieruchomości w Polsce. Co czeka rynek powierzchni handlowych, magazynowych i biurowych w 2022 roku?

Michał Małecki, Head of Leasing Department, CREAM przewiduje trendy dla rynku powierzchni handlowych, magazynowych i biurowych w 2022 roku.

W ocenie CREAM parki handlowe będą wciąż na fali.

Inwestowanie w nieruchomości gruntowe może być traktowane jako swoista lokata kapitału.

Tempo wzrostu dla rynku powierzchni biurowej uzależnione jest od tempa powrotu pracowników do biur.

- W przypadku powierzchni handlowych przewidujemy, że będzie ciągły i stały progres w otwarciach parków handlowych. Mogą się oczywiście pojawić korekty i przesunięcia, głównie związane z kosztami budowy i z niepewnością sytuacji gospodarczej na rynku – twierdzi Michał Małecki, Head of Leasing Department, CREAM. - Spodziewamy się wzrostu aktywności najemców, zwłaszcza tych, którzy mają czy mieli biznesy w Europie Wschodniej, czyli w Ukrainie i Rosji. Przewidujemy, że wzrost aktywności zaowocuje większą ilością transakcji najmu na rynku powierzchni handlowych.

Lokata kapitału

Jakie trendy ekspert widzi dla rynku powierzchni magazynowych? - Spodziewamy się, że część z najemców może przesunąć swoje zainteresowanie w stronę zakupu powierzchni pod budowę własnych obiektów – uważa Małecki.

Ekspert dodaje, że w związku z rosnącą ceną powierzchni najmu i ogólnie kosztów, inwestowanie w nieruchomości gruntowe może być traktowane jako swoista lokata kapitału.

Jeśli, chodzi o rynek biurowy, ekspert przewiduje powolny powrót pracowników do biur. Jak to się przełoży na tempo wzrostu transakcji wynajmu powierzchni biurowych? – Wszystko będzie zależne od tego, z jakim sukcesem uda się pracodawcom ściągnąć pracowników z powrotem do biur – konkluduje.