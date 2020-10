Jakim reklamom ufają klienci e-sklepów - zobacz najnowsze badanie

Tylko ¼ Polaków ufa reklamom w Internecie, a o ofertach dowiadują się z mediów społecznościowych.

Wśród różnych form najlepiej postrzegane są spersonalizowane komunikaty (74 proc.). Ankietowani lubią otrzymywać informacje o produktach z mediów społecznościowych (43 proc.) lub e-maili (23 proc.), natomiast najbardziej nie odpowiadają im pop-upy, czyli wyskakujące okna z reklamami (32 proc.).

Wiadomości szyte na miarę e-klienta

Aż 70 proc. kupujących w Internecie stwierdziło, że dostosowana do ich potrzeb oferta pomaga podjąć decyzję o zakupie. Dodatkowo 74 proc. badanych podało, że chce otrzymywać przygotowaną pod kątem ich preferencji komunikację. Równocześnie tylko ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że zgadza się na profilowanie. Terminem tym określane są działania, które pozwalają w zautomatyzowany sposób dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Inną kwestią, która ma duży wpływ na dostosowanie wiadomości do oczekiwań Polaków, jest udostępnianie własnych kont innym osobom. W takim wypadku mechanizm, który zdążył już poznać zachowania zakupowe e-klienta najczęściej otrzymuje sprzeczne informacje, przez co trudniej jest mu odpowiednio dostosować ofertę. Co prawda 57 proc. ankietowanych stwierdziło, że tego nie robi, jednak z drugiej strony 42 proc. deklaruje, że na pewno udostępnia swoje konta lub co zaskakujące nie ma pewności czy to robi czy nie.

Polacy nie ufają reklamom w Internecie

Prawie połowa ankietowanych twierdzi, że nie ufa reklamom, a ¼ deklaruje, że nie ma pewności w kwestii tego, czy należy im wierzyć. Zdaniem ankietowanych najczęściej informacje o produkcie lub usłudze docierają do nich z mediów społecznościowych. Taką odpowiedź zaznaczyło, aż ¼ z nich. Polecenia od znajomych wskazała ⅕ badanych, a polecenia od innych użytkowników wskazało 13 proc.

Jako ulubiony kanał otrzymywania informacji marketingowych w Internecie 43 proc. ankietowanych wskazało media społecznościowe. Dodatkowo dla połowy wszystkich badanych ważne jest by e-sklep prowadził tam komunikację. Na kolejnych pozycjach z wynikiem 25 proc. wskazań znalazły się e-maile, a inne formy reklamy internetowej wskazało 16 proc.

