Jakub Gierszyński, Sephora: Klienci będą chętniej i częściej kupowali online

- Mamy do czynienia z redefinicją omnichannelu, gdzie klient w spójny sposób może przechodzić między kanałami - uważa Jakub Gierszyński, dyrektor e-commerce Sephora i podkreśla, że COVID w istotny sposób zmienił handel, nastroje i zachowania konsumenckie. - Klienci będą chętniej i częściej kupowali online - zapewnia Jakub Gierszyński, dyrektor e-commerce Sephora i podkreśla, że handel internetowy nie jest już tylko dodatkiem do biznesu, ale stanowi główny kanał, który w czasie pandemii generował zyski lub utrzymał firmę.

Przyszłość nie bez wyzwań

Ten trend będzie rósł w siłę, ale należy pamiętać o kilku wyzwaniach, które się z tym wiążą. - To przede wszystkim wyzwanie technologiczne. Z jednej strony trzeba połączyć oba kanały tak, by klient czuł się dobrze obsłużony. Do tego potrzebna jest infrastruktura IT, wymiana danych, przesył danych między konkretnymi modułami w organizacji. A z drugiej strony mamy wyzwania dotyczące logistyki, sposobu komunikacji z klientem, rentowności biznesu i ekologii - wylicza dyrektor e-commerce Sephora.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Podkreśla również dużą liczbę atutów. - Wiemy więcej o kliencie, dzięki czemu możemy zadbać o jakość produktu, mamy też więcej danych - mówi Jakub Gierszyński.

Jak przenieść emocje do internetu?

Rynek beauty bazuje na odczuciach i emocjach. - Produkty modowe i w kategorii luksusowej kupujemy oczami, będąc fizycznie w sklepie. Nie ma możliwości przeniesienia tych doświadczeń do internetu. Sephora ma jednak inne opcje: jest tzw. „domem marek” jako część koncernu LVMH i pokazuje swoje brandy w atrakcyjny sposób. Dodatkowo mamy do dyspozycji pewne narzędzia, które pomogą w doborze produktu, m.in. quiz na stronie pozwalający na dobór odpowiednich, np. perfum, możliwość filtrowania oferty, wysyłka testerów czy eventy.