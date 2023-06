Już w ten weekend utrzymane w orientalnej estetyce modele Jarosława Ewerta trafią do butiku projektanta w OFF Piotrkowska Center.

Spokój i harmonia – w swojej najnowszej kolekcji zatytułowanej „BREATH” Jarosław Ewert sięga po mistyczne symbole Wschodu.

Nowy butik projektanta zostanie otwarty w OFF Piotrkowska Center.

Oficjalne otwarcie Ewert And Friends poprzedzi zamknięty pokaz „Breath” w Teatrze Komedii Impro, w czwartek 29 czerwca.

Ewert And Friends to nowe miejsce w OFFie, które łączy unikalny autorski styl z pasją do mody.

Oprócz modeli stworzonych przez Jarosława Ewerta, dostępnych jest tu kilkanaście marek – także tych upcyclingowych, wśród nich chociażby projekty Marty Kuszyńskiej, Marty Sidoruk czy Bandida.Como.Yo.

Pokaz kolekcji Jarosława Ewerta. Fot. Mat. pras.

Sam Ewert uznanie w świecie mody zdobył dzięki odważnemu i świeżemu spojrzeniu na modę. Na koncie ma już przeszło 30 sezonowych kolekcji, liczne nagrody oraz udział w wielkich modowych imprezach między innymi Fashion Week Poland, Warsaw Fashion Weekend czy KTW Fashion Week. Jego projekty charakteryzuje niezwykła dbałość o detale i różnorodność wykorzystywanych form. W czwartek zadebiutuje kolejna kolekcja marki, zatytułowana „Breath”.

Orientalna i etniczna estetyka przeniesie odbiorców kolekcji w świat dalekich kultur oraz mistycznego piękna, który wypełnią chłodne odcienie natury. Zależało mi na tym, aby dłonie, które są najważniejszym punktem łączącym całą kolekcję, symbolizowały odniesienie do siły, zmysłowości i duchowości, którą ma w sobie każdy z nas – mówi Jarosław Ewert.

Każdy zainteresowany Ewert And Friends będzie w stanie znaleźć w tym miejscu coś dla siebie, ponieważ łączy ono różnorodne style i trendy.

Butik Jarosława Ewerta. Fot. Mat. pras.

Nową kolekcję, jako pierwsi zobaczą uczestnicy pokazu w czwartek, 29 czerwca, kiedy to wnętrza Teatru Komedii Impro zmienią się w profesjonalny wybieg.

Nowa kolekcja Ewerta w łódzkim butiku. Fot. Mat. pras.

Ewert And Friends to trzynaste już miejsce z autorską modą w OFF Piotrkowska Center. Swoje butiki czy pracownie mają tu: Monika Ptaszek, Patrycja Plesiak, Angelika Józefczyk, Razem-Po Prostu Marii Wiatrowskiej i Katarzyny Gabary, Reinkreacja, stworzona przez Kasię Chojnacką i Marię Marcinkowską, Olga Solovey, Elżbieta Pierzchalska. OFF Piotrkowska Center to także kultowe już marki jak Pan tu nie stał, Dzień dobry, upcyclingowe Mimado studio, Cukier Puder – Vinatge store oraz Shore, łącząca modę z pasją do podróży.

